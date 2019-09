Ad otto giorni dall'avvio del provvedimento di revoca degli incarichi agli assessori comunali di Cupello, il sindaco Angelo Pollutri torna sui suoi passi e comunica che gli assessori comunali resteranno al loro posto. La comunicazione viene data con una nota della segreteria:

"Il sindaco di Cupello, Angelo Pollutri, dopo un incontro chiarificatore con la propria maggioranza, comunica la conclusione della vicenda relativa all’avvio del procedimento di revoca degli Assessori, i quali proseguiranno nel loro lavoro, in modo da continuare fino a fine mandato il proprio incarico".

Il primo cittadino non aveva dato spiegazioni sulla decisione presa una settimana fa, ma solo precisando che non "è una scelta di penalizzazione nei confronti della giunta. Anzi, è un atto di difesa del lavoro fatto in questi anni".

Probabilmente era una mossa per scuotere gli animi di un centrosinistra ancora troppo indeciso sul da farsi in vista delle elezioni amministrative del prossimo mese di maggio. La mossa del sindaco ha avuto l'effetto di far uscire i due nomi dei candidati alle primarie del Pd. Di Camillo D'Amico era già ben nota la decisione di candidarsi alla guida della città, mentre negli ultimi giorni è arrivata anche la decisione di Giuliano Tambelli, attuale assessore. Saranno loro due i contendenti nelle primarie che sceglieranno chi scenderà in campo per la successione di Pollutri.