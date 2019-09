Terza vittoria consecutiva per la Pro Vasto femminile, cosa mai accaduta in campionato quest'anno, con 6 gol rifilati alla Femminile Chieti. Un successo che fa morale ma non porta punti in classifica, dal momento che le neroverdi sono fuori dalla competizione agonistica, avendo la formazione maggiore che milita in serie B. La trasferta teatina è stata comunque l'occasione buona per mister Mazzatenta per provare schemi e soluzioni di gioco in vista del derby di domenica prossima, quando al comunale di Cupello arriverà l'Audax Palmoli fresco di aggancio al Pescara in testa al campionato.

Nella sfida con il Chieti in grande evidenza Jessica Cravero, che ha messo a segno un poker che la fa salire al primo posto come miglior marcatore della compagine biancorossa e al terzo nella classifica del campionato. Una rete a testa anche per Anna Mazzatenta, che rompe così un lungo digiuno e Martina Di Viesti, alla prima marcatura stagionale.

E domenica, alle 16.30, sul sintetico di Cupello, andrà in scena l'atteso derby del Vastese con l'Audax Palmoli, formazione rivelazione del campionato che domenica scorsa, vincendo 1-0, ha agganciato il Pescara in testa alla classifica. All'andata finì 3-1 per la formazione guidata da mister Nero con il prezioso supporto di Nicola Di Santo. Domenica le giocatrici biancorosse avranno sicuramente tanti stimoli in più per cercare una vittoria di prestigio contro le capoclassifica, anche per cercare di risalire la china dopo un girone d'andata avaro di soddisfazioni. Non sarà semplice perchè l'Audax è una formazione temibile, con una difesa che ha subito appena 10 reti, contro le 30 della Pro Vasto, e ne ha segnate 28, contro le 20 biancorosse. Sfida sulla carta complicata per Tumini e compagne, ma un derby è sempre partita a sè. L'auspicio degli addetti ai lavori è che domenica si possa vedere in campo una bella partita nel segno del fai play.