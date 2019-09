Il Comune di Vasto potrebbe acquisire gli impianti sportivi dell'Opera salesiana di Vasto, la palestra "Luigi D'Adamo" e il campo da calcio "Ezio Pepe". Se ne discuterà nel corso del prossimo consiglio comunale, convocato per i prossimi 20 (1ª convocazione) e 21 febbraio (2ª convocazione), nell'ultimo punto inserito all'ordine del giorno "Proposta di cessione Struttura Sportiva Opera Salesiana Don Bosco di Vasto".

Le strutture sportive sono state iniziate nel 2001, con la posa della prima pietra, poi l'inagurazione della palestra e, nel 2004, il completamento del campo da calcio. Un impegno di spesa notevole che, ogni anno, richiedeva il pagamento di una rata da 140mila euro. Ad oggi il residuo ancora da pagare è di poco superiore al milione di euro. Ma, se nei primi anni la grande generosità di parrocchiani e benefattori ha sempre consentito di rispettare le scadenze, oggi, complice la crisi che ha ridotto le possibilità di tante famiglie, una parte del sostegno è venuta meno. Anche il nuovo assetto della congregazione, con la Circoscrizione Italia Centrale che ha assorbito la vecchia Ispettoria Adriatica, ha influito sulla situazione.

Così da qualche tempo ci sono stati contatti tra i responsabili della Congregazione di Roma e l'amministrazione comunale di Vasto, interessata all'acquisizione. La proposta di cessione degli impianti sportivi è ancora nelle sue fasi preliminari, dovrà esprimersi il Consiglio Comunale e poi andrebbero trovate le eque condizioni. Il dato certo è che l'area rimarrebbe assolutamente a servizio della cittadinanza, così come è oggi. I Salesiani si troverebbero sollevati da un macigno, come quello del mutuo, e l'amministrazione si ritroverebbe con due importanti strutture sportive (come un campo da calcio e, soprattutto una palestra) da destinare alle attività giovanili. Dall'accordo tra i superiori della Congregazione e l'amministrazione comunale si dovrà giungere ad un accordo che preveda anche la gestione delle strutture. Un'ipotesi potrebbe essere quella di lasciarla ai Salesiani, dando opportunità di lavoro a dei giovani.