È stata protocollato ieri mattina in Municipio il documento del Consorzio degli albergatori Golfo d'Oro, contro l'installazione di una nuova antenna per la telefonia mobile a Vasto Marina, nella zona Park Hotel-Oasi dell'Anziano. Gli albergatori avevano espresso il loro no già nelle scorse settimane, quando era stato reso noto il nuovo piano di installazione degli impianti. Era partita quindi una mobilitazione per raccogliere firme per dire no a questo nuovo impianto. Sono state 400 le persone che hanno sottoscritto il documento del Consorzio, consegnato ieri al sindaco Lapenna, all'ufficio urbanistica e all'assessore al turismo Vincenzo Sputore.

Nel documento, firmato dal presidente Michele Di Chiacchio, vengono elencate le motivazioni che spingono gli imprenditori turistici della località balneare a chiedere una soluzione diversa per la collocazione del nuovo impianto, prendendo in "considerazione la scelta di un posto alternativo a quello ipotizzato, un posto sicuramente meno impattante ed invasivo al fine di tutelare la vocazione turistica della città, la volontà dei residenti e soprattutto le aspettative dei turisti e le relative famiglie:

- vista la forte vocazione turistica della città, il posizionamento di tale antenna all’ingresso sud di Vasto Marina, tutto è tranne che il biglietto da visita della località per il turista in arrivo;

- vista la vicinissima presenza di una casa di riposo per anziani, Oasi dell’anziano;

- vista la prossimità di un’area Sic, sito ambientale di interesse comunitario;

- vista la numerosa presenza nella zona di strutture turistico-ricettive;

- visto che la zona interessata è sottoposta a vincolo paesaggistico".