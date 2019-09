Ancora una sconfitta contro i marchigiani dell’HC Camerano per i ragazzi della Pallamano Vasto; un primo tempo totalmente regalato agli ospiti, permette alla formazione giunta dalla provincia di Ancona di chiudere il match gia a metà gara, con i vastesi sterili in attacco e in difesa.

Una strigliata negli spogliatoi da parte dei tecnici vastesi, fa risvegliare i biancorossi che nella seconda parte di gara, giocano allo stesso livello degli ospiti, solo che ormai il distacco è troppo ampio per essere recuperato, e il match si chiude sul 29-11 in favore della squadra dell’HC Camerano.

Nervi tesi dopo la gara in casa vastese, nervosismo dettato soprattutto dalla delusione di non aver giocato al meglio sotto il punto di vista dell’impegno e della concentrazione il primo tempo, ma siamo sicuri che in casa vastese si rimboccheranno subito le maniche per tornare ad allenarsi e a risolvere i problemi; purtroppo questa stagione è una stagione molto sfortunata per la Pallamano Vasto, dopo aver perso per infortunio alcuni giocatori importanti, non riescono a trovare una continuità di prestazione, ma comunque è un anno importante perché permetterà ai vari giovani che sono entrati in squadra quest’anno di fare esperienza e di essere pronti per la stagione prossima quando tutti i giocatori saranno finalmente a disposizione di Mister Bevilacqua e Mister Marinucci.

Ora ci sarà una settimana di pausa del campionato, e la Pallamano Vasto tornerà in campo, di nuovo in casa, Sabato 1 Marzo alle ore 16 contro il Guardiagrele alla Palestra dei Salesiani. Segui la Pallamano Vasto sul blog aspallamanovasto.blogspot.com e su Facebook Pallamano Vasto

I Tabellini

Pallamano Vasto: Giuseppe Bozzelli, Davide Bevilacqua, Armando Gaggini, Emanuele Galante, Nicolas Ruffilli (1 rete), Luca Verardi, Marco Ruggero (3 reti), Andrea Mazzeo, Cesare Bevilacqua (4 reti), Alessandro Pitturelli, Ivan Rosati (3 reti), Remy Marciano, Andrea Di Guilmi, Francesco Arditelli

Allenatori Michele Bevilacqua – Salvatore Marinucci

Dirigente Giuseppe Delle Donne

Medico Domenico Ulacco

Ufficio Stampa Pallamano Vasto