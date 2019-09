Un incontro pubblico in cui "promuovere e diffondere tra i cittadini le attività meritorie delle eccellenze culturali cittadine come il Teatro Rossetti, il Centro Europeo Studi Rossettiani e la Scuola Civica Musicale". Con l'appuntamento di domani mattina, mercoledì 19 febbraio alle 11 presso la Sala degli Arazzi di Palazzo d'Avalos, l'amministrazione comunale di Vasto vuole scendere in campo per difendere le attività culturali promosse dagli enti coinvolti nelle ultime settimane dagli attachi polemici, in particolare del consigliere comunale Davide D'Alessandro.

L'incontro è aperto alla stampa e "ai cittadini e durante lo stesso sarà possibile conoscere e prendere visione delle molteplici attività portate avanti, con passione, professionalità e competenza, dai responsabili e dal personale delle eccellenze culturali cittadine", spiega una nota del portavoce del sindaco.

Sono previsti gli interventi del Sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, del dirigente del settore Cultura del comune di Città del Vasto, Michele D'Annunzio, del direttore artistico del Teatro Rossetti Raffaele Bellafronte, della Presidente della Scuola Civiva Annamaria Di Paolo e del direttore del CESR - Prof. Gianni Oliva.