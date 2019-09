Il campionato di serie C2 di calcio a 5 si avvia verso le fasi calde. Nella 6ª giornata di ritorno il Casalbordino ha mantenuto la vetta della classifica in coabitazione con il Francavilla, mentre la Virtus Cupello non è riuscita a battere l’Integra Sport Chieti, conquistando comunque un buon punto per la lotta play-off.

Tombesi Ortona - Casalbordino C5 2-4.Trasferta più insidiosa di quanto non dica la classifica per il Casalbordino C5, impegnato al Pala Fonte grande di Ortona contro un Tombesi C5 penultimo ma che ha conquistato quasi metà dei punti contro le prime della classe, battendo anche i giallorossi all’andata per 6 a 5.

E infatti sono gli ortonesi che partono meglio, mostrando di saper giocare bene e con la giusta cattiveria mettono in apprensione la difesa casalese con un ispiratissimo Ferrara a gestire tutti i palloni della propria squadra. Della Penna ci mette qualche pezza e Lanza al 10’ trova la rete del vantaggio per gli ospiti. Il Tombesi subisce il colpo ed affonda nel giro di altri 10’ subendo le reti di Di Risio, prima, e D’Alonzo poi, entrambi molto bravi a depositare la palla in rete dopo ottime giocate individuali. I padroni di casa ritrovano un po’ di verve solo nel finale della prima frazione quando Ferrara trova un’ottima combinazione con il proprio pivot ed infila la porta casalese.

Nella ripresa sale l’intensità di gioco, nel primo quarto d’ora sono più pericolosi Lanza ed i suoi, molto bravi a chiudere tutti gli spazi e sfruttare le ripartenze. Fortunato divora un paio di ottime occasioni da gol e dopo 12’ minuti una combinazione tra Lanza e Di Ghionno trova la sfortunata deviazione di un difensore che manda la palla in rete per l’1 a 4 ospite. Il Tombesi non si abbatte e prova a reagire colpendo un palo e mettendo a dura prova la difesa del Casalbordino, che comunque non si scompone quasi mai. Solo a 6’ dal termine una sfortunata carambola in area casalese permette ai padroni di casa di accorciare le distanze e sperare in un miracolo finale che non arriva neanche col portiere di movimento, grazie a Di Paolo e Di Risio che sbarrano la strada agli avversari in un paio di circostanze.

Termina così l’incontro sul risultato di 4-2 per i giallorossi di patron Santoro che rimangono in vetta sempre appaiati al Delfino Francavilla vittorioso, tra le mura amiche, contro l’altra squadra di Ortona, fanalino di coda del campionato.

Sabato prossimo, in quel di Casalbordino, arriverà il Penne C5, formazione tra le più in forma del momento, capace di una rimonta spettacolare fino ad arrivare a sole 2 lunghezze dal terzo posto, dopo un inizio di stagione sfortunato. Per Fortunato e compagni sarà un’altra battaglia sportiva per inseguire il sogno promozione.

Virtus Cupello - Integra Sport Chieti 4-4. La Virtus Cupello spreca una buona occasione per vincere un importante scontro diretto in chiave playoff. La formazione di mister Giampaolo Porfirio prima va sotto e poi, dopo un’ottima rimonta, si fa raggiungere allo scadere. I primi 15' sono di buio per i padroni di casa che vanno sotto addirittura 3 a 0 su altrettante ripartenze neroverdi. A metà del tempo il Cupello inizia finalmente a macinare gioco e riesce, con una doppietta del solito bomber Mileno, a rifarsi sotto andando negli spogliatoi con il minimo svantaggio.

Negli spogliatoi mister Porfirio si fa sentire e riordina le idee ai suoi. I risultati non tardano ad arrivare perchè, con la pressione totale dei rossoblu, arrivano prima il pareggio di Perazzoli e poi il vantaggio di Scafetta, su perfetto schema su calcio di punizione. A 10 minuti dal termine la gara si infiamma. C’è prima l’espulsione di Cocchini dalla panchina, poi il pareggio degli ospiti e, nei minuti di recupero, l’espulsione di Sputore reo di aver colpito il teatino Ciommi. Finisce 4-4 con un punto portato a casa dalla squadra del presidente Meninni che lascia l’amaro in bocca per come sarebbero potute andare le cose. La Virtus Cupello resta comunque in piena lotta per l’accesso ai playoff e proverà a guadagnare il bottino pieno già dalla prossima trasferta di Atessa.

La 6ª giornata di ritorno. Tombesi Ortona-Casalbordino 2-4; Penne-Guardiagrele 6-3; Francavilla - Phoenix Ortona 11-2; Virtus Majna-Fossacesia 11-3; Atletico Lanciano-Paglieta 5-2; Virtus Cupello - Integra Sport Chieti 4-4. Riposa: Real Atessa

Classifica: 39 Casalbordino, Francavilla; 32 Atletico Lanciano; 31 Guardiagrele; 30 Penne ; 28 Virtus Cupello; 27 Paglieta; 26 Integra Sport Chieti; 19 Virtus Majna; 17 Fossacesia; 15 Real Atessa; 14 Tombesi Ortona; 4 Phoenix Ortona