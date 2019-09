Valanghe di gol per Vasto Marina e Vastese, la capolista batte la Folgore Sambuceto 5-0 e resta al comando con un vantaggio di 8 punti sul San Salvo secondo che supera 2-1 il River Casale. La Vastese abbatte 6-1 la Valle Del Foro e si avvicina alla quarta posizione. Pareggia la Virtus Cupello che rallenta la sua corsa, in casa contro Il Delfino Flacco Porto finisce 1-1 e i rossoblu scendono al terzo posto.

Vasto Marina-Folgore Sambuceto 5-0. Il Vasto Marina porta a casa altri tre punti e tiene a distanza il San Salvo. Senza Cesario squalificato al 19' ci prova Stivaletta, oggi capitano, su punizione a portare in vantaggio i suoi, la palla deviata dalla difesa finisce fuori. Un minuto dopo risponde Caporale dal limite, Gaspari si distende e para. Al 30' il risultato si sblocca, sul diagonale di Monachetti arriva Riella che insacca da due passi.

Al 32' padroni di casa vicini al raddoppio con un colpo di testa di Stivaletta che viene respinto dalla difesa. Al 36' ancora protagonista Riella che stordisce Buccella con un paio di finte, il difensore commette fallo in area e l'arbitro concede il penalty, batte Stivaletta, portiere da una parte e palla dall'altra.

Nella ripresa al 60' Riella ha di nuovo una ghiotta occasione per segnare, ma davanti al portiere avversario non tira e spreca, al 61' ospiti in avanti con Caldarelli che manda fuori. Al 70' altro calcio piazzato di Stivaletta, Giangiulio blocca. Al 74' arriva il terzo gol con D'Ottavio che riceve in area e trafigge l'estremo difensore rivale.

Nel finale è Carulli show, entrato al 58' per Marinelli, il centrocampista firma una doppietta, all'89' e al 93', che fissa il risultato sul 5-0. Al 92' la Folgore colpisce una traversa con una conclusione dalla distanza di Trave. Nel prossimo turno i vastesi giocheranno in trasferta contro il River Casale.

Difficile che la squadra di Maccione non arrivi prima anche quest'anno. In gruppo oltre ai soliti noti ulteriori punti di forza sono ragazzi come Gaspari, Iammarino, Nocciolino, Di Biase, Labrozzi, Marinelli, Carulli, D'Ottavio, Forte, Piras e Lanzetta, sempre più utili e disposti a sacrificarsi per il collettivo.

Tabellino

Marcatori: 30' Riella (Vasto Marina), 37' Stivaletta (Vasto Marina, 74' D'Ottavio (Vasto Marina), 89' Carulli (Vasto Marina), 93' Carulli (Vasto Marina)

Vasto Marina: Gaspari, Iammarino, Nocciolino, Stivaletta, Di Biase (85' Menna), D'Alessandro (77' Forte), Labrozzi, Marinelli (58' Carulli), D'Ottavio, Monachetti, Riella (77' Lanzetta). A disposizione Piras. Allenatore Maccione

Folgore Sambuceto: Giangiulio, Magagna, Angelozzi, Caporale, (80' Di Mascio), Gueye, Buccella (46' Turconi), Piedigrosso (76' Trave), D'Aviero, Caldarelli, Toto (68' Casalanguida), Mastrorazio ((46' Di Nicola). A disposizione Evangelista. Allenatore Di Matteo

Arbitro: Nicola Di Monte di Lanciano

Ammoniti: D'Alessandro (Vasto Marina), Marinelli (Vasto Marina), Monachetti (Vasto Marina), Buccella (Folgore Sambuceto)





Valle Del Foro-Vastese 1-6. Dopo lo stop del recupero contro il Vasto Marina riprende la marcia della Vastese che vince fuori casa.

I biancorossi si portano subito sul 3-0 poi un rigore a favore degli ospiti riapre la gara che viene chiusa immediatamente con altre tre reti. In gol Piccinini e Finamore, autori di una doppietta a testa, Di Croce e Di Santo.

La squadra di Stivaletta è ormai salva e si avvicina al quarto posto distante 4 lunghezze. Nel prossimo turno in casa ospiterà il San Salvo.





Virtus Cupello-Il Delfino Flacco Porto 1-1. Prosegue la serie positiva della Virtus Cupello che passa in vantaggio con Pelliccia e resta avanti per tutta la partita, ma al 95' viene beffata da un gol favorito dal vento che ha condizionato parte della gara.

I rossoblu non sfruttano al meglio le occasioni avute da Luigi Marchioli e Fizzani per raddoppiare e conquistano un punto. I ragazzi di mister Di Martino arrivano a 11 risultati utili consecutivi, 7 vittorie e 4 pareggi. Nel prossimo turno insidiosa trasferta sul difficile campo del Castiglione Val Fino.





San Salvo-River Casale 2-1. Non molla il San Salvo che tra le mura amiche vince contro la quarta in classifica e la allontana dalle prime posizioni, in gol per i padroni di casa subito Di Virgilio e Cordisco, poi gli ospiti riescono ad accorciare ma non succede più nulla, il risultato non è mai in discussione.

La squadra di mister Di Nardo torna ad occupare la seconda posizione da sola con due punti di vantaggio sulla Virtus Cupello e nel prossimo turno giocherà in trasferta contro la Vastese.

I risultati della 19° giornata (7° di ritorno) del campionato Juniores d'Elite, girone B. Acqua&Sapone-Torre Alex Cepagatti 5-0, Francavilla-Miglianico 1-0, San Salvo-River Casale 2-1, San Vito 83-Castiglione Val Fino 0-2, Valle Del Foro-Vastese 1-6, Vasto Marina-Folgore Sambuceto 5-0, Virtus Cupello-Il Delfino Flacco Porto 1-1

La classifica. Vasto Marina 48, San Salvo 40, Virtus Cupello 38, River Casale 35, Vastese 31, Miglianico 27, Acqua&Sapone 25, Folgore Sambuceto 23, Il Delfino Flacco Porto e Castiglione Val Fino 22, Francavilla 21, Torre Alex Cepagatti 18, Valle Del Foro 16, San Vito 8

Il prossimo turno, lunedì 24 febbraio, ore 15.00. Castiglione Val Fino-Virtus Cupello, Folgore Sambuceto-Francavilla, Il Delfino Flacco Porto-Valle Del Foro, Miglianico-Acqua&Sapone, River Casale-Vasto Marina, Torre Alex Cepagatti-San Vito 83, Vastese-San Salvo