Cinque feriti, quattro adulti e una bambina: è il bilancio del terribile incidente avvenuto questo pomeriggio, attorno alle 16.30, sulla statale 16, nel tratto compreso tra Torino di Sangro e Casalbordino. Per cause in via di accertamento da parte delle forze dell'ordine la Bmw serie 5 che procedeva in direzione sud, ha perso il controllo in uscita da una curva. L'auto, come una scheggia impazzita, ha percorso decine di metri ribaltandosi sull'asfalto, finendo la sua folle corsa contro l'insegna del Camping Santo Stefano, posta su una solida base di cemento, divelta nell'impatto.

I primi ad accorrere sul posto sono stati alcuni operai che lavoravano all'interno del campeggio. "Abbiamo sentito un boato - raccontano - e ci siamo precipitati verso la strada. Dall'auto usciva una nuvola di fumo, quindi abbiamo utilizzato un estintore per prevenire le fiamme. Poi abbiamo aiutato due uomini e la bambina ad uscire". Per gli altri due rimasti intrappolati all'interno dell'auto accartocciata è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto. Sul posto anche le ambulanze di 118, Valtrigno e La Provvidenza soccorso, che hanno prestato le prime cure sul posto e poi hanno trasferito i feriti al San Pio da Pietrelcina di Vasto.

La statale 16 è rimasta per molti minuti chiusa al traffico, con i carabinieri e la Polizia Municipale di Casalbordino che hanno lavorato per regolare la viabilità. Poi, una volta portati via i feriti, la strada è stata riaperta.