Scene da Arancia Meccanica in corso Garibaldi. Le segnalazioni giunte a zonalocale.it raccontano di un uomo che, col volto coperto da una sciarpa, agitava una spranga contro automobilisti e giovani in moto. Stanotte attorno all'1.30, in pieno centro di Vasto, davanti al municipio. Qualcuno chiama il 112, i carabinieri arrivano nel giro di pochi minuti per controllare.

Il racconto - "Una ragazza stava davanti a me col motorino e, per evitarlo, ha fatto subito inversione", dice un testimone. "Io sono passato sparato per farlo spostare dalla strada, altrimenti mi avrebbe ammaccato la macchina. Un altro ragazzo è passato con la macchina ed è riuscito a sfilargli la spranga di ferro tramite il finestrino, ma poi quell'uomo ha iniziato a tirare degli oggetti, forse delle pietre".

Carabinieri - "Ricevuta la segnalazione, siamo intervenuti tempestivamente. La pattuglia si trovava nelle vicinanze", racconta il maggiore Giancarlo Vitiello, comandante della Compagnia di Vasto. "Giunti sul posto, i carabinieri hanno controllato una persona che corrispondeva alla descrizione. Ma non era né incappucciata, né armata di spranga".