Un fine settimana ricco di emozioni per la podistica Vasto con la presenza di alcuni suoi atleti in manifestazioni di carattere nazionale e regionale. Infatti i colori della podistica sono stati rappresentati alla Maratona di Napoli dall’atleta Ricciuti Antonio, alla Mezza Maratona di Verona con Catalano Nicolino e al campionato Provinciale di Cross CSI di Fara San Martino dal cadetto Stefano Balzamo.

Catalano Nicolino, reduce dalla Mezza Maratona di Foggia dello scorso 2 febbraio, in cui si piazza 5 assoluto con un tempo di 1h19, chiude la Giulietta e Romeo Half Marathon in 1 ora e 18 minuti, migliorando ulteriormente il suo personale. A Fara San Martino Balzamo Stefano, al suo esordio tra i cadetti, conquista il secondo posto. Bene anche per il vastese Douglas Scarlato, tesserato con l’Aterno Pescara, che si piazza al primo posto.

Il neo eletto presidente della Podistica Vasto Daniele Altieri, oltre a complimentarsi con i propri atleti per i brillanti risultati esprime piena soddisfazione per come è partita la stagione 2014 dell’atletica vastese. “La società infatti, - afferma il presidente Altieri - cresce giorno dopo giorno: solo nel mese di gennaio abbiamo avuto una richiesta di 20 nuovi tesseramenti raggiungendo in totale 53 iscritti. Un bel che fa ben sperare per il futuro del sodalizio vastese. Adesso siamo concentrati nella preparazione della 40 edizione della Roma Ostia, la mezza maratona più partecipata d’Italia, dove 16 atleti saranno presenti alla partenza. Infine – conclude Altieri - a breve incontrerò tutti i soci della Podistica Vasto per illustrare il calendario 2014 del Corrilabruzzo, ufficializzato sabato 15 febbraio nella conferenza stampa tenutasi a Pescara, nel quale è stato confermato la data della prima domenica di ottobre 2014 per il Trofeo Podistico della città del Vasto e, inoltre, programmeremo la partecipazione alle gare degli atleti vastesi”.