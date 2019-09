L’unica tradizione carnascialesca che ancora oggi resiste a Vasto è il canto de “La Štorie”. Grazie al poeta Fernando D’Annunzio, dal 1995 il canto tradizionale viene riproposto anno dopo anno nelle piazze vastesi, raggiungendo nel 2014 l'invidiabile traguardo delle venti edizioni.

“La Štorie” è una sintesi dei principali avvenimenti dell’anno appena trascorso, partendo da quelli a livello mondiale e nazionale, fino a giungere a quelli locali, attingendo soprattutto dalla classe politica, che non manca mai ogni anno di fornire spunti interessanti, il tutto condito con po’ di pepe per rendere il piatto più gradevole e saporito.

A dieci anni di distanza dalla prima pubblicazione, dal titolo "Ogne anne ‘na Štorie", Fernando D’Annunzio ha deciso di dare alle stampe l'intera raccolta di testi, che rappresentano, a ragione, un vero patrimonio per la città, per tutti i cultori delle tradizioni popolari vastesi e per gli appassionati della bella parlatura paesana.

Un volume che racconta, con toni delicati e ironici, uno spaccato di vita quotidiana, quasi un ideale diario lungo vent’anni, dove il lettore viene accompagnato e invitato a riflettere sulle principali vicende che, nel bene o nel male, hanno segnato parte della propria vita.

L'autore è lieto di presentare al pubblico il suo lavoro editoriale sabato 22 febbraio alle ore17 presso la sala conferenze degli ex palazzi scolastici, (3° piano con ascensore).

Presenta Nicola D'Adamo; interventi di Beniamino Fiore e Pasquale Spadaccini. Per l'occasione sarà eseguito in anteprima dal Coro del Circolo Socio Culturale "Sant'Antonio Abate" il canto de La Štorie 2014! Vi sarà inoltre una proiezione di immagini sul Carnevale nella tradizione vastese e la possibilità di richiedere il volume in anteprima.

Elio Bitritto