Nei giorni in cui a Roma si segnava il passaggio tra la fine del governo Letta e la nuova esperienza targata Renzi (che oggi ha ricevuto l'incarico da Napolitano) il parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno compiuto un vero e proprio tour nel territorio della provincia di Chieti per rafforzare il legame con la gente, per raccontare questo primo anno di esperienza sugli scranni di Camera e Senato. Le iniziative nel Vastese si sono svolte in contemporanea con tante altre località italiane con una grande partecipazione di attivisti, che ormai da anni lavorano per la crescita del Movimento e di cittadini che si stanno avvicinando sempre più ai 5 Stelle.

"Fuori dai media" ha preso il via da Torrebruna, con i senatori e Laura Bottici, che hanno raccontato ai presenti la loro esperienza parlamentare, scendendo anche nel concreto nella critica agli esponenti degli altri partiti. L'appuntamento più atteso e maggiormente partecipato è stato senza dubbio quello di Vasto. Nella sala conferenze degli ex palazzi scolastici è stato difficile trovare posto, vista la grande affluenza. Qui, sabato sera, erano ben 5 i parlamentari presenti: Gianluca Castaldi, che da vastese ha fatto gli onori di casa, Paola Taverna, Laura Bottici, Vincenzo Maurizio Santangelo e Gianluca Vacca. Un incontro molto partecipato, in cui gli esponenti del M5S non hanno lesinato critiche sulla convulsa situazione politica attuale.

In tema di bipolarismo Castaldi ha sottolineato come "tutti lo vogliono, ma c'è già. Da una parte ci siamo noi, dall'altra tutti i partiti che fanno solo i loro interessi". Tanti ed interessanti gli spunti offerti dai parlamentari intervenuti. L'appuntamento è stato poi riproposto il giorno successivo a Cupello, altra realtà in cui gli attivisti locali si stanno dando da fare per la crescita del Movimento e dove a maggio ci saranno elezioni amministrative.

Altri appuntamenti, poi, a Francavilla e Chieti, per un Movimento 5 Stelle che vuole parlare quanto più possibile con una popolazione, quella abruzzese, che tra 3 mesi sarà chiamata alle urne per eleggere i propri rappresentanti.