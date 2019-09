Martedì 11 e giovedì 13 febbraio 2014 le classi III A/B dei plessi Ripalta e Via Verdi dell’Istituto Comprensivo Statale 2 di San Salvo, si sono recate a Vasto in visita alla casa editrice “Gulliver Center” e “La Nuova Libreria”.

Gli alunni raccontano:

“E’ stata una giornata entusiasmante perché ci ha fatto scoprire come nasce un libro e come un libro possa essere di compagnia, diventare un amico e dare la possibilità di volare con la fantasia e vivere tante avventure”.

“Alla fine di questa visita ho capito che i libri non si producono facilmente, ma dietro ognuno di loro c’è un grandissimo lavoro da parte di tante persone che,attraverso il loro impegno, riescono a farci leggere dei bellissimi libri”.

“Un libro sembra tanto piccolo, ma è faticoso crearlo”.

Le uscite didattiche sono solo alcune delle numerose attività previste nel progetto di “Lettura e scrittura creativa”, promosso dall’insegnante referente Francesca Berchicci. Lo scopo è quello di stimolare,far nascere e coltivare nei bambini il piacere per la

lettura in quanto tale, superando la disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta (leggere può essere un bel passatempo.

Si vuole inoltre promuovere la conoscenza della “filiera del libro”, partendo dal processo di ideazione e offrendo una panoramica sul lavoro nella redazione e su come un manoscritto, o un libro giunga alla pubblicazione. Gli alunni hanno seguito il percorso che dal manoscritto conduce alla bozza e dalla bozza al libro vero e proprio.

I bambini hanno conosciuto e continueranno a scoprire i luoghi in cui i libri vengono conservati e le modalità con cui vengono realizzati concretamente, consultati, promossi, distribuiti e acquistati. Nel mese di marzo effettueranno la stessa uscita didattica anche le classi IV di Via Verdi e le classi IV e V di Ripalta.

