Ammonta a circa 200mila euro l'investimento che la Provincia di Chieti ha stanziato per effettuare importanti lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria presso il Liceo Scientifico di Vasto. Ad annunciarlo è il Presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, il quale rende noto che sono stati appena aggiudicati definitivamente i lavori e che gli stessi partiranno a breve.

Nello specifico, gli interventi riguarderanno la manutenzione e la sostituzione della copertura di due distinte aree dell'edificio. Nella prima area, che interessa alcune aule e la biblioteca, si provvederà alla rimozione dell'attuale copertura realizzata in materiale plastico, che sarà sostituita con il legno e sfruttando la struttura di acciaio esistente. Oltre a un notevole miglioramento degli aspetti architettonici e di decoro, grazie ai lavori previsti saranno notevoli anche i benefici in termini termici, assicurando temperature gradevoli sia durante l'inverno che nel corso della bella stagione, con evidenti ricadute positive in tema di risparmio energetico. Il secondo intervento riguarda la palestra e punterà a eliminare le infiltrazioni che attualmente interessano l'area in più punti.

"Abbiamo appena aggiudicato i lavori - conferma il Presidente Di Giuseppantonio - Proprio in questi giorni gli uffici stanno predisponendo il contratto e contiamo di avviare i lavori entro un mese. Si tenga conto che l'inizio è subordinato anche alle condizioni meteorologiche, dovendo intervenire sulla copertura. Si tratta di un intervento atteso, pur con la non rosea situazione finanziaria cerchiamo di fare quello che possiamo per rendere più dignitosi gli edifici scolastici della Provincia".

"Non dimentichiamo - conclude l'Assessore all'Edilizia scolastica, Franco Moroni - che anche questo aspetto incide sul percorso formativo degli studenti e, quindi, sul loro futuro e su quello dell'intera comunità".