Inseguimento a piedi per le vie del centro abitato di Lanciano, la scorsa notte, tra due carabinieri del Nucleo Radiomobile e due giovani di 15 e 21 anni.

Gli uomini dell’Arma hanno dovuto rincorrere per diversi minuti i due ragazzi che, poco prima, alla vista della pattuglia che sopraggiungeva, avevano abbandonato un’auto rubata ed erano fuggiti a gambe levate. I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Lanciano, impegnati nei controlli del territorio finalizzati soprattutto alla prevenzione dei furti, sia in abitazioni che nelle attività commerciali e sulle auto, transitando nel centro storico hanno notato una Fiat Bravo ferma ai margini della strada con a bordo due persone.

Nel momento in cui i carabinieri si sono avvicinati per effettuare un controllo i due ragazzi, con mossa fulminea, sono scesi dall’auto e sono fuggiti in direzioni diverse. Ne è scaturito un inseguimento a piedi al termine del quale entrambi i giovani sono stati bloccati e identificati. I due ragazzi, il più giovane di San Vito Chietino e l'altro di Treglio, sono stati denunciati per ricettazione.

I militari hanno infatti accertato che la Fiat Bravo, a bordo della quale erano stati sorpresi, era stata rubata lo scorso 10 febbraio a San Salvo ad un 36enne del posto. La macchina era priva del nottolino di accensione e i due giovani per metterla in moto avevano dovuto collegare in modo precario i fili presenti sotto la scatola dello sterzo.