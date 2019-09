"La politossicomania è un fenomeno diffuso a Vasto, anche tra i giovanissimi", spiega Amina Di Fonzo, psicologa del Ser.T., commentando la notizia del ritrovamento di flaconi di Rivotril in via Bandiera, nel centro della città. Un ansiolitico che, assunto insieme agli alcolici, può indurre a commettere reati, come dimostrato dagli esperti del settore, ma causare anche conseguenze gravissime.

"L'associazione con l'alcol amplifica gli effetti degli psicofarmaci", ricorda la dottoressa Di Fonzo. "Il paziente può andare in coma e, quindi, morire".

Anche al Ser.T. di corso Mazzini "capita spesso di avere in cura politossicomani, persone che fanno uso di diverse sostanze contemporaneamente: cocaina, alcolici e Rivotril. Succede molto spesso ai cocainomani di assumere psicofarmaci per sedare gli effetti allucinatori e deliranti della cocaina. Abbiamo affrontato molti casi del genere, con pazienti giovani e anche giovanissimi. Ma non possiamo fare una statistica di quanti politossicomani ci siano in città, perché la maggior parte di loro non viene a farsi curare. Magari venissero tutti da noi".