La Vastese perde 3-0 in casa contro l'Avezzano la seconda partita consecutiva. A segno Tabacco al 44', Bisegna al 52' e Maiorano all'88', per la squadra di Lemme è la settima sconfitta in campionato, terza in casa e terza nelle ultime quattro gare. I marsicani conquistano altri tre punti e proseguono la marcia verso la promozione in Serie D senza passare per i play-off regionali.

La partita. La Vastese sesta in classifica nell’ultimo turno ha perso a San Salvo, l’Avezzano non ha giocato in casa contro l’Alba Adriatica per impraticabilità del campo, ma ha perso 1-0 mercoledì contro il Campobasso nelle fasi nazionali della Coppa Italia di Eccellenza.

La partita è molto sentita dalla tifoseria, anche se gli ultras ospiti sono assenti. L’ultimo precedente all’Aragona è datato 18 aprile 2004, fini 1-1 con rete di Innocenti. All’andata biancorossi vincenti 1-0 con rete di Soria hanno interrotto una serie positiva senza sconfitte che durava da 51 gare consecutive. Squalificati Battista e Torres nella Vastese, rientra Irmici, Miccoli va a centrocampo, Miani, Soria e D’Antonio in avanti nel 4-4-2 di Lemme. Marsicani senza Di Genova, Celli e Valerio e con Maiorano in panchina. Alla squadra di Torti servono punti per aumentare il distacco sulla terza e non fare i play-off.

Attimi di tensione prima della gara, preso di mira al suo arrivo all’Aragona il pullman dell’Avezzano da un gruppo di tifosi locali, rubato del materiale sportivo. La curva d’Avalos è vuota, gli ultras entreranno nel secondo tempo per protestare contro le decisioni della Questura, di vietare la trasferta agli ospiti, esposti due striscioni: Contro tutte le restrizioni…restiamo fuori per i nostri valori e Voi giocate per noi, la curva lavora per voi. In tribuna presente anche l'ex Carlo Gaeta.

Padroni di casa subito in avanti al 1' con Avantaggiato che da calcio d'angolo serve Soria che colpisce di testa, la sfera attraversa l'area ed esce fuori. Passano due minuti e la conclusione debole di Avantaggiato viene bloccata senza problemi da Paghera.

Al 7' ospiti in avanti, traversone dalla sinistra, Vitiello e Moro in area non colpiscono, al 10' rispondono i biancorossi con un tiro da fuori di Avantaggiato sul quale Miani non arriva. Al 21' buona occasione per l’Avezzano, Kras lancia per Bisegna in area che a due passi da Cialdini manda clamorosamente fuori.

Al 26’ D’Antonio dalla sinistra mette in mezzo, Paghera in uscita manda in angolo. La partita è aperta e può succedere di tutto. Al 40’ Bovino dalla destra crossa per Catalli che al volo in girata manda alto. Al 44' l’Avezzano passa in vantaggio, Bisegna su calcio d'angolo serve Tabacco che di testa insacca.

Inizia la ripresa e i marsicani raddoppiano al 52’, cross di Bovino dalla destra, Moro colpisce di testa e serve Bisegna che stoppa e calcia a rete il 2-0. Al 60’ Lemme prova il tutto per tutto e al posto di Miccoli inserisce Forte, un altro attaccante, che debutta in prima squadra all’Aragona.

Al 71' nell'Avezzano Maiorano prende il posto di Catalli, al 74' conclusione dal limite di Mauti che finisce a lato, la Vastese ci prova e non si arrende, al 78’ Avantaggiato dalla destra crossa in mezzo per Benedetti che colpisce di testa da distanza ravvicinata, la palla viene deviata in corner dalla difesa.

All'88' arriva il terzo gol degli ospiti che porta la firma di Maiorano che supera Cialdini con un diagonale secco che prima colpisce il palo e poi supera la linea.

Niente da fare per la Vastese, agganciata al sesto posto dal San Salvo e ormai lontana dai play-off, mentre l'Avezzano, con una gara da recuperare, può riuscire a staccare di 10 punti la terza e a passare direttamente al turno successivo. Nel prossimo turno i biancorossi saranno impegnati fuori casa contro il fanalino di coda Civitella Roveto oggi sconfitta 3-0 dal River Casale.

Tabellino

Vastese-Avezzano 0-3 (0-1)

Marcatori: 44’ Tabacco (Avezzano), 52’ Bisegna (Avezzano), 88’ Maiorano (Avezzano)

Vastese: Cialdini, Triglione,Berardi, Miccoli (60’ Forte), Benedetti, Irmici, D’Adamo (71’ Rossodivita), Avantaggiato, Miani (75’ Balzano), Soria, D’Antonio. A disposizione Bruno, Cardone, Catenaro, Galiè. Allenatore Mario Lemme

Avezzano: Paghera, Mauti, Felli, Vitiello, Venditti, Tabacco, Bovino (81’ Iommetti), Kras, Moro (82’ Albertazzi), Bisegna, Catalli (71’ Maiorano). A disposizione Di Girolamo, De Angelis, Moreno, Saltiello. Allenatore Antonio Torti

Arbitro: Stefano Camilli di Foligno (Valentino Cialini e Vincenzo Recchiuti di Teramo)

Ammoniti: D’Antonio (Vastese), D’Adamo (Vastese), Irmici (Vastese)

I risultati della 25esima giornata di Eccellenza (8° di ritorno), domenica 16 febbraio, ore 15.00. Capistrello-San Salvo 0-1, Miglianico-San Nicolò 0-0, Montorio-Francavilla 1-1, Pineto-Alba Adriatica 0-1, River Casale-Civitella Roveto 3-0, Rosetana-Vasto Marina 0-1 Torrese-Altinrocca 4-0, Vastese-Avezzano 0-3, Virtus Cupello-Acqua&Sapone 1-1

La classifica. San Nicolò 67, Avezzano* 56, Torrese 48, Capistrello 43, Pineto 39, Vastese e San Salvo 34, Alba Adriatica* 33, Miglianico 32, Rosetana 29, River Casale 27, Acqua&Sapone e Vasto Marina 26, Virtus Cupello 25, Francavilla e Montorio 23, Altinrocca 18, Civitella Roveto 14 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 23 febbraio, ore 15.00. Acqua&Sapone-Miglianico, Alba Adriatica-Virtus Cupello, Altinrocca-Pineto, Avezzano-Torrese, Civitella Roveto-Vastese, Francavilla-River Casale, San Nicolò-Rosetana, San Salvo-Montorio, Vasto Marina-Capistrello