Prima Categoria, girone B. Nell'anticipo di sabato lo United Cupello travolge 3-0 il Roccaspinalveti con una tripletta di Zara che sale a 16 reti in campionato e porta la sua squadra al quindicesimo risultato utile consecutivo. Ii rossoblu allenati da Di Francesco si piazzano al secondo posto a + 2 dal Tre Ville terzo e - 4 dal Fara San Martino capolista.

La prima in classifica passa 4-0 senza problemi sul campo del Castelfrentano penultimo, il Tre Ville è battuto 2-1 a Guastameroli e scviola al terzo posto. Il derby tra Scerni e Real San Giacomo si conclude sul 4-3, in gol anche il difensore Vino per i padroni di casa che salgono al quarto posto, mentre i rivali scendono in quartultima posizione.

Il Palombaro supera 4-2 il Real Montazzoli e lo scavalca, il Casalbordino batte 3-2 in trasferta la Casolana con le reti di Di Matteo, Di Biase e Moroianu, in evidenza Loris Della Penna autore di due assist. Il Trigno Celenza di mister Buda vince 2-1 tra le mura amiche contro lo Sporting San Salvo, il Monteodorisio perde a Lanciano contro la Spal 6-3.

I risultati della 19esima giornata di Prima Categoria (4° di ritorno), girone B. Casolana-Casalbordino 2-3, Castelfrentano-Fara San Martino 0-4, Guastameroli-Tre Ville 2-1, Palombaro-Real Montazzoli 4-2, Scerni-Real San Giacomo 4-3, Spal Lanciano-Monteodorisio 6-3, Trigno Celenza-Sporting San Salvo 2-1, United Cupello-Roccaspinalveti 3-0

La classifica. Fara San Martino 43, United Cupello 39, Tre Ville 37, Scerni 33, Palombaro 33, Real Montazzoli 32, Casalbordino 31, Guastameroli 28, Trigno Celenza 23, Spal Lanciano 21, Roccaspinalveti 20, Casolana 20, Real San Giacomo 19, Sporting San Salvo 19, Monteodorisio 13, Castelfrentano 12

Il prossimo turno, domenica 23 febbraio, ore 15.00. Casalbordino-Sporting San Salvo, Fara San Martino-Spal Lanciano, Guastameroli-Palombaro, Monteodorisio-United Cupello, Real Montazzoli-Casolana, Real San Giacomo-Trigno Celenza, Roccaspinalveti-Castelfrentano, Tre Ville-Scerni

Seconda Categoria, girone G. Riposa la seconda categoria che riprenderà domenca prossima alle ore 15.00. In programma il derby tra Gs Montalfano e Real Montalfano e la sfida tra Furci e l'Incoronata Calcio Vasto sempre più lanciata verso i piani alti.

Il programma della 17esima giornata (4° di ritorno) di Seconda Categoria, girone B. Domenica 23 febbraio, ore 15.00. Colledimezzo-San Buono, Fossacesia 90-Paglieta, Fresa-Mario Turdò, Furci-Incoronata Calcio Vasto, Mario Tano-Gissi, Montalfano-Real Montalfano, Valle Del Treste Liscia-Casalanguida

La classifica. Paglieta 33, Real Montalfano 31, Incoronata Calcio Vasto 29, San Buono 28, Mario Tano, Gs Montalfano, Gissi 25, Fresa 23, Fossacesia 22, Mario Turdò 19, Colledimezzo e Furci 17, Casalanguida 9, Valle Del Treste Liscia 6

Il prossimo turno, domenica 2 marzo, ore 15.00. Casalanguida-Furci, Fossacesia 90-Mario Tano, Gissi-Fresa, Mario Turdò-Montalfano, Paglieta-Incoronata, Real Montalfano-Colledimezzo, San Buono-Valle Del Treste Liscia

Terza Categoria Vasto. Il Real Porta Palazzo si aggiudica il derby di Vasto contro lo Sporting Vasto, la squadra di mister Budano vince 3-1 e si rimette in carreggiata per un posto nei play-off. Massari apre le marcature, raddoppia Bruno, poi arriva l'autogol di Turri, ma la seconda rete di Massari chiude la gara. Nella fotogallery alcune immagini dell'incontro scattate da Alessio Bozzelli.

La capolista Odorisiana pareggia 2-2 in casa del Real Alto Vastese e viene raggiunta in vetta dalla Virtus Rocca San Giovanni che passa 2-1 sul campo della Virtus Tufillo. Il Carunchio sconfigge 4-3 in casa il Lentella, la Casalese supera 3-1 i Lupi Marini, il Guilmi batte 2-1 in trasferta la Dinamo Roccaspinalveti.

I risultati della 14esima giornata (3° di ritorno) della Terza Categoria Vasto. Carunchio-Lentella 4-3, Casalese-Lupi Marini 3-1, Dinamo Roccaspinalveti-Guilmi 1-2, Real Alto Vastese-Odorisiana 2-2, Sporting Vasto-Real Porta Palazzo 1-3, Virtus Tufillo-Virtus Rocca San Giovanni 1-2

La classifica. Odorisiana 33, Virtus Rocca San Giovanni 33, Virtus Tufillo 23, Carunchio 23, Casalese 20, Real Porta Palazzo 19, Guilmi* 19, Dinamo Roccaspinalveti 15, Real Alto Vastese 12, Lupi Marini 11, Lentella 8, Sporting Vasto* 7 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 23 febbraio, ore 15.00. Guilmi-Virtus Tufillo, Lentella-Real Alto Vastese, Lupi Marini-Sporting Vasto, Odorisiana-Casalese, Real Porta Palazzo-Dinamo Roccaspinalveti, Virtus Rocca San Giovanni-Carunchio