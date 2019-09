Ore 21.15 - Ha vinto Nicola Piccirilli. E' lui il candidato sindaco del Partito democratico.

"Siamo soddisfatti, l'affluenza al voto è stata superiore alle aspettative", commenta il sindaco di Monteodorisio, Ernesto Sciascia.

Questi i dati: votanti 588; Piccirilli 344; Menna 239; nulle 3; bianche 2.

Ore 15 - "La partecipazione è elevata: alle 13 hanno votato circa 200 persone. Di questo passo, a fine giornata possiamo arrivare a 400 votanti". E' soddisfatto il sindaco di Monteodorisio, Ernesto Sciascia, per l'affuenza al seggio allestito nella sede del Pd, in via Roma. Si vota fino alle 20

La scelta - Per la prima volta gli elettori di centrosinistra di Monteodorisio sono chiamati oggi a scegliere il loro candidato sindaco attraverso le primarie. Lo ha deciso l'assemblea degli iscritti del Partito democratico in vista delle elezioni amministrative che il prossimo 25 maggio eleggeranno il successore di Ernesto Sciascia che, dopo due mandati alla guida del Comune, non potrà ricandidarsi.

La sfida è tra Nicola Piccirilli, attuale vice sindaco, e Anna Menna, assessore alle Politiche sociali, "figure rappresentative del buon governo dell’amministrazione uscente - spiega il coordinatore cittadino Daniele Molisani-, sono emerse dal confronto responsabile, serio ed approfondito nelle riunioni degli iscritti e del gruppo consigliare Monteodorisio democratica.

Grazie allo strumento democratico delle primarie - conclude Molisani - saranno direttamente i cittadini a scegliere, per la prima volta a Monteodorisio, chi sarà chiamato a guidare il centrosinistra alle prossime elezioni amministrative".