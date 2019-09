La BCC San Gabriele fallisce l'assalto alla capolista Pescara 3 in una gara che, per come era partita, sembrava potesse regalare una giornata di gloria alle pallavoliste vastesi. Infatti la formazione allenata da Ettore Marcovecchio era riuscita a mettere sotto le padrone di casa vincendo il primo set 25-21. Poi si è spenta la luce nella squadra vastese e il Pescara 3 ha potuto conquistare una facile vittoria, aggiudicandosi gli altri set per 25-10, 25-18, 25-18, per il 3-1 finale.

Un crollo, quello della San Gabriele, dettato dalla prestazione negativa in fase di ricezione, fondamentale solitamente molto favorevole a Mariani e compagne. Il Pescara 3 è riuscito a mettere a segno molti punti diretti dalla battuta e ha costretto le vastesi a non poter sfruttare il gioco con le centrali, riuscendo così ad arginare gli attacchi della BCC San Gabriele.

Sarà necessario voltare subito pagina, perchè domenica prossima alla palestra del Centro Sportivo San Gabriele, è in programma un altro scontro al vertice della classifica. La BCC San Gabriele riceverà la visita della Pallavolo Teatina, altra formazione impegnata nella lotta per l'accesso ai playoff. "Dobbiamo preparare bene la partita - spiega Marcovecchio - perchè una vittoria ci permetterebbe di mettere una seria ipoteca sui primi 3 posti in classifica. Non sarà semplice ma in settimana lavoreremo per analizzare gli errori della sfida con Pescara e prepararci al meglio".