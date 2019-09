La band vastese My Mistakes si esibisce questa sera durante la diretta del programma Roxy Bar, condotto da Red Ronnie in diretta dal Centergross di Bologna. I mi Mystakes sono in gara nel Trofeo Roxy Bar e questa sera si giocheranno l'accesso alle semifinali con Ldm e Senzaforma. Potete seguire la diretta del programma da questa pagina e votare per loro durante le esibizioni. (Il programma inizierà alle 20.30)

Per votare i My Mistakes durante la puntata clicca qui