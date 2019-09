Pareggia ancora il Real Tigre, fuori casa contro il Lauretum finisce 0-0 ed è il sesto pari in campionato. La squadra di Liberatore sale a 27 punti in classifica e nel prossimo turno affronterà in casa la Val Di Sangro capolista insieme al Borrello, che oggi ha vinto 2-0 contro il Passo Cordone.

Dopo dieci giornate senza successi tornare alla vittoria sarà dura, ma in casa i gialloneri hanno già dimostrato di essere capaci di poter vincere contro ogni squadra.

I risultati della 24esima giornata di Promozione, girone B (7° di ritorno). Castello 2000-Virtus Ortona 1-1, Castiglione Val Fino-Borello 1-2, Folgore Sambuceto-Guardiagrele 4-0, Fossacesia-Penne 2-1, Lauretum-Real Tigre 0-0, Pratola-Pacentro 2-1, Silvi-Moscufo 2-0, Torrese-Valle Del Foro 4-1, Val Di Sangro-Passo Cordone 2-0

La classifica. Val Di Sangro 56, Borrello 56, Torrese 47, Virtus Ortona 40, Castiglione Val Fino 37, Folgore Sambuceto 37, Castello 2000 34, Valle Del Foro 33, Passo Cordone 33, Penne 31, Silvi 30, Guardiagrele 28, Real Tigre 27, Fossacesia 27, Moscufo 23, Lauretum 20, Pacentro 15, Pratola 15

Il prossimo turno, domenica 23 febbraio, ore 15.00. Passo Cordone-Torrese, Borrello-Folgore Sambuceto, Guardiagrele-Pratola, Moscufo-Fossacesia, Pacentro-Silvi, Penne-Lauretum, Real Tigre-Val Di Sangro, Valle Del Foro-Castello 2000, Virtus Ortona-Castiglione Val Fino