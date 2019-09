Nel pomeriggio del 12 febbraio si è tenuto quello tra il Partito Democratico ed il Partito Socialista, al quale faranno seguito gli incontri con le altre forze di centrosinistra.

E’ stato, quello di giovedì, un confronto sincero, leale, in cui si sono analizzate, innanzi tutto, senza giri di parole e false ipocrisie, le criticità che pure esistono per entrambi, sia a livello locale che nazionale, soprattutto in un momento politico e sociale in continua evoluzione come quello che stiamo vivendo.

Da qui sono scaturiti l’impegno unanime e la volontà forte di lavorare insieme, da subito, per ricostituire un nucleo aggregante, con l’individuazione di obiettivi e progetti comuni ed il più possibile condivisi. Proposte ed azioni saranno il collante per dare vigore e nuova linfa al centrosinistra cittadino;

sarà attraverso i progetti e l’unità di intenti che si potranno dare risposte non solo alle esigenze del popolo del centrosinistra, ma a quelle della cittadinanza tutta, nella compattezza e soprattutto nel rispetto delle specificità e peculiarità di ciascuno.





PD - PSI

Circoli di San Salvo