Rosetana-Vasto Marina 0-1. Il Vasto Marina grazie alla quinta vittoria in campionato, risultato che mancava da cinque giornate, porta a casa tre punti d'oro che le permettono di fare un importante passo in avanti in classifica e per la prima volta esce dalla zona play-out arrivando a 26 punti, insieme all'Acqua&Sapone.

Buona gara quella della squadra di Precali, che arrivava da una serie di quattro pareggi e una sconfitta, che passa 1-0 su un campo difficile contro una buona squadra.

In gol per la terza domenica consecutiva ancora l'attaccante argentino Manno, che firma al 40' la sua quarta rete stagionale. Espulso Stivaletta per doppio giallo e ammonito capitan Benedetto, entrambi salteranno il prossimo incontro in casa contro il Capistrello quarto che oggi ha perso in casa contro il San Salvo. Rientreranno però Giuliano dall'infortunio e Spagnuolo squalificato.

Virtus Cupello-Acqua&Sapone 1-1. Finisce in pareggio la sfida salvezza tra le squadre di Memmo e Naccarella. Passa in vantaggio la squadra di Montesilvano grazie al gol su calcio di rigore di Di Biase al 70', pareggia il brasiliano Fonseca ancora su rigore all'80', per lui è la quinta marcatura in campionato.

Un punto che non accontenta nessuna delle due, i padroni di casa vanno a 25 e sono scavalcati dal Vasto Marina e dal River Casale, gli ospiti vanno a 26, un punto sopra la zona a rischio. I rossoblu, al dodicesimo pareggio stagionale, non vincono da sei giornate avendo ottenuto quattro sconfitte e due pareggi. Nel prossimo turno è in programma l'impegno esterno contro l'Alba Adriatica che oggi ha vinto 1-0 a Pineto.

Capistrello-San Salvo 0-1. Colpaccio dei biancazzurri che ottengono la seconda vittoria consecutiva sul campo della formazione quarta in classifica. La vittoria di domenica scorsa contro la Vastese aveva creato grande entusiasmo tra i tifosi e la squadra biancazzurra oggi, proprio sulle ali dell'entusiasmo, ha sbancato il campo del Capistrello, quarto in classifica, con il risultato di 1-0.

A regalare la vittoria ai biancazzurri è stato, al 42’ del primo tempo, il bomber Marinelli tornato a segno, il nono in campionato, dopo quattro giornate di astinenza.

Partita molto nervosa, soprattutto nella ripresa, con alcune scaramucce in campo e diversi cartellini ricevuti dai giocatori di entrambe le squadre. Con questa vittoria il San Salvo aggancia in classifica al sesto posto la Vastese sconfitta pesantemente per 3-0 in casa dall'Avezzano.

Domenica la truppa di Gallicchio riceverà il Montorio 88 che oggi ha pareggiato 1-1 in casa contro il Francavilla. Una sfida che, in caso di vittoria, varrà mezza salvezza per il San Salvo. (Luca Di Sciascio)

I risultati della 25esima giornata di Eccellenza (8° di ritorno), domenica 16 febbraio, ore 15.00. Capistrello-San Salvo 0-1, Miglianico-San Nicolò 0-0, Montorio-Francavilla 1-1, Pineto-Alba Adriatica 0-1, River Casale-Civitella Roveto 3-0, Rosetana-Vasto Marina 0-1 Torrese-Altinrocca 4-0, Vastese-Avezzano 0-3, Virtus Cupello-Acqua&Sapone 1-1

La classifica. San Nicolò 67, Avezzano* 56, Torrese 48, Capistrello 43, Pineto 39, Vastese e San Salvo 34, Alba Adriatica* 33, Miglianico 32, Rosetana 29, River Casale 27, Acqua&Sapone e Vasto Marina 26, Virtus Cupello 25, Francavilla e Montorio 23, Altinrocca 18, Civitella Roveto 14 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 23 febbraio, ore 15.00. Acqua&Sapone-Miglianico, Alba Adriatica-Virtus Cupello, Altinrocca-Pineto, Avezzano-Torrese, Civitella Roveto-Vastese, Francavilla-River Casale, San Nicolò-Rosetana, San Salvo-Montorio, Vasto Marina-Capistrello