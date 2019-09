Sono ancora una volta le aree periferiche, al confine tra Vasto e San Salvo, ad essere prese di mira dagli inquinatori. Queste foto state scattate al Villaggio Siv, dover già nei mesi scorsi erano state segnalate numerose discariche abusive.

C'è di tutto: materassi, pneumatici, scarti di lavorazioni e immondizia domestica. Rifiuti di ogni genere, anche ingombranti e altamente inquinanti.

"Situazione penosa, dal punto di vista ambientale e del decoro anche al Villaggio Siv. Perché il Comune non prova a redigere una carta territoriale con i siti in cui sono presenti discariche abusive in maniera da poter effettuare periodicamente dei controlli? Ci vuole poco", afferma Mario Fioriti, che ha scattato le foto e le ha inviate a zonalocale.it.

Nel 2013 la polizia municipale di Vasto ha multato circa 300 persone. In una decina di casi sono scattate denunce penali. Ma gli inquinatori non si fermano.