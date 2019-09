Vasteggiando.it- il portale turistico di Vasto e del Vastese -, edito da Studioware, è nato il 21 gennaio dell’anno scorso con il chiaro intento di valorizzare il nostro territorio.

In questo primo anniversario, presentiamo il nostro nuovo logo, il restyling del nostro portale e aggiungiamo nuove funzionalità e sezioni, rendendo Vasteggiando.it ancora più fruibile per i nostri lettori.

Abbiamo lavorato con l’obiettivo di coinvolgere nella promozione turistica, prima di tutti, i vastesi e gli abitanti del meraviglioso entroterra. Siamo certi, infatti, che siano essi i principali promotori del nostro amato territorio: residenti, abitanti in altre città italiane o emigranti all’estero. I risultati, per fortuna, non sono mancati e la partecipazione, come speravamo, è stata tanta, costante e, attualmente, in aumento.

Promuovendo Vasto e il Vastese, abbiamo cercato di emozionare il nostro pubblico e, allo stesso modo, continuare ad emozionarci, perché crediamo che la passione con cui si fanno le cose sia la via maestra da seguire, una conferma evidente del buon ed onesto operato.

Parallelamente al piano aziendale, promozionale e pubblicitario, dal punto di vista relazionale abbiamo creato buoni presupposti di collaborazione con le varie istituzioni, consorzi, imprese ed associazioni in un’ottica di vera e propria sinergia e sussidiarietà. Il Comune di Vasto ci ha accolti già dal mese di aprile 2013 concedendoci il Patrocino, poi seguito dalla Provincia di Chieti e dalla Regione Abruzzo.

Dal punto di vista più numerico e statistico, i risultati sono stati quelli attesi e anche poco più (grafici in allegato). Il portale Vasteggiando.it è stato conosciuto, apprezzato e consultato da diverse decine di migliaia di persone, sia in Italia, in particolare Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, sia all’estero con paesi come gli Stati Uniti, l’Inghilterra, la Germania, la Francia, la Svizzera, il Belgio, il Canada e la Spagna e con lettori di paesi lontani come il Sudamerica e l’Australia.

Attualmente, la nostra pagina ufficiale di facebook cresce del 16,5% mensile e con una proiezione di crescita di circa il 200% in un anno, quindi con l’obiettivo di raddoppiare entro la fine del 2014 il numero di fan che attualmente sono già oltre i 5.400.

Siamo convinti che i buoni risultati e gli obiettivi raggiunti debbano essere celebrati, per questo, per il primo anno di vita ci siamo regalati un nuovo logo e una nuova veste grafica. Ad maiora.

Roberto De Ficis

direzione artistica Vasteggiando.it