“Miss Chef” (www.misschef.net) è la prima competizione tra alcune delle migliori Chef Donne italiane con la proposizione, tutta in rosa, dei più rinomati menù della tradizione culinaria nostrana, tra ieri ed oggi, valorizzando il "Made in Italy" delle eccellenze eno-gastronomiche, note ed apprezzate in tutto il mondo. Il Premio “Miss Chef” è stato ideato da Mariangela Petruzzelli, giornalista e autrice tv anche per la Rai, presidente e direttrice artistica del format.

La prima edizione e la seconda edizione del Premio si sono svolte ad Ischia nel 2012 e nel 2013. Nel 2014 “Miss Chef” cresce per diventare, dalla primavera prossima, un format itinerante in giro nella nostra Bell’Italia. Un’anteprima di “Miss Chef 2014” si svolgerà, dal 16 al 22 febbraio, in una cornice molto prestigiosa: il Palafiori di Sanremo, in Liguria, location autorevole e famosa in cui, dal 2008, si organizza, con grande successo, l’iniziativa Casa Sanremo (www.casasanremo.it), un caleidoscopio propulsivo di eventi negli eventi tra spettacolo, musica, cucina, arte, informazione, cultura, turismo, contenitore autorevole del noto Dopofestival, durante il Festival della canzone italiana che, quest’anno, giunge alla sua 64° edizione.

Autorevole presidente di Casa Sanremo è Vincenzo Russulillo. L’anteprima di “Miss Chef 2014” a Casa Sanremo viene organizzata in collaborazione con il brand Bar Chef, (www.barchef.it) ideato da Amedeo La Padula, barman professionista, responsabile da alcuni anni dell’american bar nell’area vip lounge di Casa Sanremo, presente all’interno del Palafiori. La presentazione di “Miss Chef 2014” al Festival di San Remo avverrà capillarmente durante l’intera settimana della kermesse canora, da domenica 16 febbraio a sabato 22 febbraio.

“Miss Chef” a Casa Sanremo affiancherà l’operato del creativo e dinamico Bar Chef Amedeo La Padula, nell’area vip lounge, dove ogni giorno e per una settimana di fila, transiteranno, con orario no-stop 12,00-2,00, numerosissimi visitatori tra vip, esponenti della stampa nazionale ed internazionale, artisti, i cantanti in gara al Festival, rappresentanti di istituzioni politiche, sociali e culturali, italiane ed esteri.

A Casa Sanremo Amedeo La Padula proporrà cocktail colorati ed innovativi che verranno esaltati dall’abbinamento con i gustosi ed estrosi finger food realizzati ad arte dalla “Miss Chef” Rosanna Di Michele, brava ed ardita, promoter delle eccellenze del “Made in Italy” a New York.