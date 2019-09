Tre punti, tre gol e tre cuori indirizzati verso la tribuna, in tema anche il giorno dopo San Valentino. Tornano a casa con questo bottino lo United Cupello e Giuseppe Zara, attaccante di Tavenna che mette a segno la tripletta che permette ai suoi di vincere 3-0 contro il Roccaspinalveti. Prosegue dunque la rincorsa alla capolista Fara San Martino, ora distante una sola lunghezza, in attesa delle gare di domani, nel girone B del campionato di Prima Categoria.

Zara, classe '93, arriva a 16 reti in campionato, capocannoniere insieme a Bucceroni del Fara San Martino. Bomber a parte è tutto il collettivo rossoblu che conferma di poter puntare ai piani alti, gruppo all'interno del quale spiccano ottime individualità, come quella di Luciano, che dialoga con il compagno del reparto avanzato quasi a memoria.

La partita. Lo United deve vincere per non perdere punti dalla vetta, il Roccaspinalveti è a metà classifica e cerca un risultato per evitare i play-out. La prima occasione dell'incontro è al 17' Zara riceve in area davanti al portiere avversario Cimino, l'attaccante di casa è in buona posizione, ma l'estremo difensore ospite è bravissimo a chiudere di piede.

Nel corso del primo tempo la squadra di mister Di Francesco è arrembante e gioca quasi sempre nella metà campo avversaria, i rosanero cercano di colpire di rimessa e si vedono in avanti al 31' su punizione dal limite dell'ex Vasiu che viene deviata dalla difesa, Cilli esce e blocca.

Al 39' una conclusione di Luciano è parata da Cimino, al 42' ancora Luciano serve Zara che in area si gira e passa a Mirolli che calcia, ma la palla finisce fuori. I padroni di casa non riescono a sbloccare la gara, gli ospiti sono ben messi in campo e puntano molto sull'agonismo.

Nella ripresa i rossoblu insistono, al 50' Luciano con un insidioso diagonale impegna Cimino che smanaccia, sul pallone arriva Zara che rimette al centro per il compagno, dopo un tocco di Antenucci, che ci prova mandando fuori di poco. Al 53' è Marino dalla sinistra a servire alla perfezione Mirolli che colpisce al volo di destro ma non centra lo specchio della porta.

Al 63' Antenucci lancia in avanti per Zara che in velocità supera la difesa e davanti a Cimino insacca sul secondo palo. Passano solo tre minuti e lo United raddoppia, Mirolli dalla destra serve Zara che firma il raddoppio.

Al 72' l'attaccante di casa potrebbe segnare di nuovo, salta Ramundo di sinistro e prima che la palla tocchi terra calcia di destro, ma il numero non è efficace e la sfera esce di un soffio. United attento anche in difesa, all'86' Lombardozzi salva la propria porta su un tiro pericoloso di Piccirilli S.

Nel finale buona occasione per Marino che taglia in area, Cimino in uscita blocca, al 90' arriva la terza rete di Zara grazie al cross preciso di Marino. Al 92' palo degli ospiti su un sinistro da fuori area di Sambrotta, una bella conclusione che meriterebbe maggiore fortuna.

Finisce 3-0, lo United si piazza al secondo posto a -1 dalla prima e a +2 dalla terza e nel prossimo turno in trasferta affronterà il Monteodorisio. La Promozione è un obiettivo più che alla portata di questa squadra.

Tabellino

United Cupello-Roccaspinalveti 3-0 (0-0)

Marcatori: 63' Zara (United Cupello), 66' Zara (United Cupello), 90' Zara (United Cupello)

United Cupello: Cilli, Marino, Lombardozzi, Antenucci, Fiermonte, De Filippis, Luciano (80' Portellini), Marchesani (76' D'Ettorre), Zara, Mirolli (81' Rossi), Ottaviano. A disposizione Masciotta, Pollutri, Mustafaj, D'Ovidio. Allenatore Di Francesco

Roccaspinalveti: Cimino, Farina, Fabiano D. (73' Ramundo M.), Cerella, Ramundo D., Piccirilli G. (65' Gizzi), Fabiano P., Vasiu, Piccirilli S., Battista, Fanaro (57' Sambrotta). A disposizione Bruno A., Bruno L., Bruno S., Piccirilli M. Allenatore Battista

Arbitro: Fabio Di Netti di Lanciano

Ammoniti: Lombardozzi (United Cupello), Zara (United Cupello), Fabiano P. (Roccaspinalveti)

Il programma della 19esima giornata di Prima Categoria (4° di ritorno), girone B. Casolana-Casalbordino, Castelfrentano-Fara San Martino, Guastameroli-Tre Ville, Palombaro-Real Montazzoli, Scerni-Real San Giacomo, Spal Lanciano-Monteodorisio, Trigno Celenza-Sporting San Salvo, United Cupello-Roccaspinalveti 3-0

La classifica. Fara San Martino 40, United Cupello* 39, Tre Ville 37, Real Montazzoli 32, Scerni e Palombaro 30, Casalbordino 28, Guastameroli 25, Trigno Celenza 20, Roccaspinalveti* 20, Casolana 20, Real San Giacomo 19, Sporting San Salvo 19, Spal Lanciano 18, Monteodorisio 13, Castelfrentano 12 (* una partita in più)

Il prossimo turno, domenica 23 febbraio, ore 15.00. Casalbordino-Sporting San Salvo, Fara San Martino-Spal Lanciano, Guastameroli-Palombaro, Monteodorisio-United Cupello, Real Montazzoli-Casolana, Real San Giacomo-Trigno Celenza, Roccaspinalveti-Castelfrentano, Tre Ville-Scerni