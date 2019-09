Archiviare la sconfitta contro il Latina e ripartire con la marcia vincente. Questo il filo conduttore della settimana vissuta dalla BCC Vasto Basket che si è preparata alla sfida di domani in casa del Giulianova. E' il secondo dei derby abruzzesi offerto dal girone C di Lega Adecco DNB e Dipierro e compagni hanno tutta l'intenzione di dare il tutto per tutto per bissare il successo della sfida d'andata, quando il successo dei vastesi tra le mura amiche arrivò con un netto punteggio di 80-60.

Non sarà certo semplice, perchè la formazione giuliese viene da una striscia negativa di tre gare senza vittoria. Evidente, quindi, che in una sfida di valore come quella contro i biancorossi terzi in classifica, vorranno andare a caccia di un successo di prestigio.

Sfida da affrontare con ancor più attenzione del solito perchè il terzo posto in classifica della BCC Vasto Basket ora è in coabitazione con l'Amatori Pescara, che ha ben saputo approfittare della sconfitta degli uomini di coach Di Salvatore sabato scorso per l'aggancio. I pescaresi ricevono la visita di una Stella Azzurra Roma sempre capace di sorprese.

La BCC Vasto Basket, dopo la sfida contro Giulianova, riceverà la visita del Valdiceppo e poi dovrà andare a Roma per giocare contro l'Eurobasket. Saranno tre settimane davvero importanti, che daranno segnali chiari sul come i biancorossi andranno poi ad approcciare la fase cruciale dell stagione.