La Vastese torna a giocare all’Aragona alle 15.00 dove, per l'ottava giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, ospita l’Avezzano vice capolista in un derby che vedrà la presenza della sola tifoseria locale. La trasferta è infatti stata vietata ai marsicani e i biglietti sono in vendita solo per i residenti della provincia di Chieti.

La squadra di Lemme arriva dallo stop di San Salvo e non vince da quattro turni (due pareggi e due sconfitte), dovrà fare a meno di Battista e Torres squalificati, rientra Irmici. L’Avezzano secondo in classifica domenica scorsa ha riposato perché la gara contro l’Alba Adriatica è stata rinviata per impraticabilità del campo, ma ha poi giocato mercoledì nella fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, perdendo contro il Campobasso 1-0. All’andata la Vastese vinse 1-0 con rete di Soria.

In questa pagina la cronaca in diretta della partita e come sempre nel box a destra segui lo sport i risultati in tempo reale dell’Eccellenza.

Il Vasto Marina va in trasferta a Roseto con l’intenzione di fare punti, anche provando a vincere e ottenere così il quinto successo stagionale. La squadra del presidente Baccalà non vince da 5 giornate (una sconfitta e quattro pareggi) ed è al quintultimo posto, ad una lunghezza dalla Virtus Cupello. In avanti Manno vuole continuare a metterla dentro dopo i due gol consecutivi contro Montorio e River Casale. Assenti Spagnuolo per squalifica e Giuliano per infortunio, il difensore dovrebbe rientrare nel prossimo turno interno contro il Capistrello.

Il San Salvo dopo la vittoria contro la Vastese va a Capistrello contro la quarta forza del campionato, difficile fare punti ma non impossibile per la squadra di Gallicchio che ha ritrovato morale e condizione. Partita importante e fondamentale per la stagione della Virtus Cupello in casa contro l’Acqua&Sapone, in palio importanti punti salvezza. Il successo manca da cinque giornate, (quattro sconfitte e un pareggio). Con una vittoria la squadra di Memmo si allontanerebbe dalla zona a rischio.

Le altre vastesi. Il Real Tigre in Promozione affronta il Lauretum in trasferta, dopo il pareggio interno di domenica scorsa i gialloneri vogliono fare altri punti per chiudere il discorso salvezza prima possibile. In Prima Categoria anticipa al sabato lo United Cupello che ospita il Roccaspinalveti, mentre il Casalbordino è impegnato fuori contro la Casolana, il Monteodorisio va a Lanciano contro la Spal e lo Sporting San Salvo a Celenza. La partita più interessante è di certo il derby tra Scerni e Real San Giacomo. Ferma la Seconda Categoria che riprenderà domenica prossima con Furci-Incoronata Calcio Vasto, in Terza è in programma il derby di Vasto tra Sporting Vasto e Real Porta Palazzo in campo domenica alle 17.30 all’Ezio Pepe ai Salesiani.





Il programma della 25esima giornata di Eccellenza (8° di ritorno), domenica 16 febbraio, ore 15.00. Capistrello-San Salvo, Miglianico-San Nicolò, Montorio-Francavilla, Pineto-Alba Adriatica, River Casale-Civitella Roveto, Rosetana-Vasto Marina, Torrese-Altinrocca, Vastese-Avezzano, Virtus Cupello-Acqua&Sapone

La classifica. San Nicolò 66, Avezzano* 53, Torrese 45, Capistrello 43, Pineto 39, Vastese 34, Miglianico e San Salvo 31, Alba Adriatica* 30, Rosetana 29, Acqua&Sapone 25, River Casale e Virtus Cupello 24, Vasto Marina 23, Francavilla e Montorio 22, Altinrocca 18, Civitella Roveto 14 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 23 febbraio, ore 15.00. Acqua&Sapone-Miglianico, Alba Adriatica-Virtus Cupello, Altinrocca-Pineto, Avezzano-Torrese, Civitella Roveto-Vastese, Francavilla-River Casale, San Nicolò-Rosetana, San Salvo-Montorio, Vasto Marina-Capistrello