Questa sera alle ore 20.30 al Teatro Politeama Ruzzi di Vasto andrà in scena la commedia brillante in due atti “...Si l’ha da‘ mullà ammùllile gròsse!!!“ della Compagnia Teatrale Casalese “Ugo Zimarino”. La storia rappresentata ha come “location” un albergo di Roma di un onorevole, un ‘amante e un intrigo clientelare per farci ricordare le marachelle di alcuni dei nostri politici della “casta”.

Con la regia di Giovanni Tiberio, personaggi e interpreti: Carlo Sallese, l’onorevole, Nina Di Martino, la moglie, Luigi Ferrante, il ladro, Jessica Del Re, la moglie, Alessandra Bologna, Susanna, Cristian Del Monte, il marito, Giuseppe Vaccaro, il portaborse, Emilia Moretta, la segretaria.

Aiuto regista Maria Tieri, scenografia Rosanna De Filippis e Viviana Siciliani, tecnico Marco Di Virgilio.

Una serata all’insegna del teatro dialettale, senza andare troppo lontano con divertimento assicurato.