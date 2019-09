Domenica 16 febbraio alle ore 17.00 nuovo appuntamento con A teatro con mamma e papà, programmazione stagionale di spettacoli domenicali per i ragazzi e per le famiglie ideata e curata dal Teatro Stabile di innovazione L’Uovo in collaborazione con le rispettive Amministrazioni Comunali.

All’Auditorium Comunale di Casalbordino – dove la stagione teatrale è organizzata di concerto con l’Associazione di Genitori Amici della Scuola – andrà in scena “Il principe ranocchio” della Compagnia Roggero di Varese. Protagonisti di questa re-interpretazione in chiave comico-moderna della omonima favola, nota soprattutto nella versione dei fratelli Grimm, sono un re dormiglione e una principessa che vengono disturbati dall’arrivo a castello di un ranocchio pasticcione. A complicare il tutto ci si mette una strega travestita da maggiordomo. Riuscirà il simpatico Ranocchio a conquistare la giovane principessa? A chi potrà chiedere aiuto se non al suo amico burattinaio? Uno spettacolo divertente con una scenografia in costante trasformazione e temi musicali coinvolgenti.

Biglietti in vendita al botteghino dei teatri dalle ore 16.00. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 349.1504259 oppure si può scrivere una mail a info@teatroluovo.it e consultare il sito www.teatroluovo.it.