Oggi, sabato 15 febbraio, alle ore 17, presso l'auditorium dell'Istituto di Istruzione Superiore “Pantini-Pudente” (sede Liceo Artistico in via dei Conti Ricci), si terrà una tavola rotonda con ex allievi del Liceo Classico di Vasto, dal titolo “Quali possibilità di successo professionale con il Liceo Classico?”.

Un evento ricco di suggestioni affettive, valoriali e con elevati spessori informativi, che risulterà particolarmente interessante.

Tutti gli interessati, in particolare gli ex allievi della scuola, i genitori e gli alunni attuali, sono invitati a partecipare.