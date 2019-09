L’ufficio legale del Comune di Vasto informa che è stata avviata la procedura di sgombero forzoso dell’alloggio popolare affidato – attraverso determina dirigenziale n.178 del 25 Settembre 2013 – al signor Domenico Cobea e attualmente occupato abusivamente da soggetti non aventi né titolo nè diritto.

Parallelamente, è stata fatta regolare denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto da parte del corpo della Polizia Municipale cittadina nei confronti degli occupanti abusivi. Inoltre, il Comune di Vasto si costituirà parte civile laddove gli occupanti dell’alloggio popolare vengano rinviati a giudizio.

Il sindaco, Luciano Lapenna, esprime la sua solidarietà e la sua vicinanza nei confronti del sig. Domenico Cobea e garantisce la massima celerità nell’esecuzione dell’ordinanza di rilascio forzoso dell’immobile.

"L'amministrazione comunale - commenta il primo cittadino - non ha mai tollerato alcuna forma di illegalità e di abusivismo e ricorda di aver già provveduto a sgomberare, con l’ausilio della forza pubblica, quindici alloggi popolari occupati abusivamente da chi non aveva né titolo né diritto. L’amministrazione comunale è contraria ad ogni forma di prepotenza e di abusivismo e lavora per il rispetto delle leggi e affinché gli alloggi popolari possano essere goduti da chi ne ha diritto e titolo e non dagli abusivi e dai prepotenti".