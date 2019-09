Sei parlamentari del Movimento 5 Stelle incontreranno i cittadini del Vastese in tre incontri che si terranno nel fine settimana. Il filo conduttore sarà "Fuori dai media - Quello che le televisioni e i giornali non dicono". Saranno presenti i Parlamentari del M5S: dal Senato Paola Taverna, Laura Bottici, Vincenzo Maurizio Santangelo, Gianluca Castaldi, e dalla Camera dei Deputati Gianluca Vacca e Daniele Del Grosso.

Tre gli appuntamenti in calendario.

Sabato 15 febbraio - ore 10.30 a Torrebruna

Sala riunioni ex Comunità Montana, piazza dei Caduti sul Lavoro 3



Sabato 15 febbraio - ore 17.00 a Vasto

Sala conferenze ex Palazzi Scolastici, corso Nuova Italia



Domenica 16 febbraio - ore 10.00 a Cupello

Sala consiliara

"Sarà un modo per ascoltare dai protagonisti della scena politica nazionale - spiegano gli attivisti che hanno organizzato gli appuntamenti - il racconto dei fatti che, troppo spesso, Tv e giornali nascondono. Un modo nuovo di confrontarsi con i Parlamentari; non il classico monologo ma un dialogo costruttivo. Un racconto diretto della vita del palazzo. Vi aspettiamo".