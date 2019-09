Finisce su youreporter.it (guarda il video) la storia di Domenico Cobea, 41enne residente a Vasto da molti anni, costretto a vivere in un alloggio di fortuna perché l'abitazione popolare assegnatagli finalmente nel settembre 2013 dal Comune è occupata abusivamente.

E' un appartamento da 31 metri quadri in un edificio di via Spataro. Domenico vorrebbe andare a viverci insieme alla sua compagna, ma non può: a seguito della determina dirigenziale del settore edilizia residenziale pubblica del municipio, la numero 178 del 25 settembre 2013, ma le chiavi di casa non gli sono mai state consegnate e ora nell'appartamento vivono tre persone cui l'alloggio non era stato assegnato.