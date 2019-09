Basta una pioggia e sulle strade di Vasto Marina si aprono i crateri. In alcuni casi, si riaprono, visto che, sotto l'effetto dell'acqua, le toppe d'asfalto cedono e tornano a scoprire buche larghe, in alcuni casi anche profonde.

Le foto pubblicate da zonalocale.it sono state scattate sulle strade principali della località balneare: questa è la situazione in via Donizetti (nei pressi dell'incrocio con la statale 16), in via Zara, viale Dalmazia e in alcune traverse.