Arriva un'altra pesante multa per la Vastese, questa volta da 700 euro, perchè durante la partita di domenica contro il San Salvo "nel corso del primo tempo, propri sostenitori facevano esplodere nel terreno di gioco un petardo e nel corso della gara lanciavano sputi contro calciatori avversari e un assistente arbitrale". Trattandosi di una società recidiva l'importo da pagare è così elevato.

La Vastese ha già due precedenti di sanzioni particolarmente elevate, il primo risale alla gara esterna di Martinsicuro contro la Torrese dell'11 novembre, 600 euro di multa, perchè, come da referto arbitrale "nel corso della gara propri sostenitori colpivano con sputi un assistente arbitrale al quale rivolgevano pesanti insulti unitamente al direttore di gara, e gli tiravano addosso acqua e della birra".

Il secondo risale alla partita interna del 19 gennaio contro il Vasto Marina, in questo caso la multa fu di 500 euro "perché, nel corso del primo tempo, propri sostenitori facevano esplodere una bomba carta di elevata potenza sul terreno di gioco".

In totale, solo per questi tre episodi si arriva a 1.800 euro, ma il totale complessivo della stagione è ben più alto, dovrebbe essere quasi il doppio per tutte le sanzioni ricevute fino a questo momento nel corso del campionato di Eccellenza.

Il giudice sportivo ha squalificato per una giornata anche l'attaccante della Vastese, Roman Torres, giunto alla quarta ammonizione.