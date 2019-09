Pd, presentata la nuova segreteria

Sette volti noti e quattro giovani. E' la nuova segreteria del Partito democratico di Vasto. Stamani l'ha presentata ufficialmente il segretario, Antonio Del Casale, in una conferenza stampa nella sede di piazza del Popolo.

I membri - Undici i componenti, di cui dieci effettivi più "il tesoriere, Giovanni Nocciolino, che sarà un invitato permanente alle riunioni", annuncia Del Casale. L'organo esecutivo nominato dal segretario è composto da Angelo Bucciarelli, Angelo Pollutri, Annamaria Di Paolo, Marino Artese (che si occuperà di commercio a turismo), Raimondo Pascale (ambiente e sviluppo), Annamargareth Ciccotosto (politiche giovanili), Marisa Ulisse (welfare e sanità), Michael Rossi (sport e legalità), Sabrina Della Gatta (comunicazione e gestione del sito internet che il Pd vastese aprirà nel prossimo futuro), Sabato Giuliano (coordinamento della segreteria).

Nell'esecutivo entrano, dunque, quattro giovani (Annamargareth Ciccotosto, Sabrina Della Gatta, Michael Rossi e Sabato Giuliano, detto Tuccio). Il volto nuovo è la Ciccotosto. Attivista del comitato Renzi alle primarie 2012 e 2013, ora per la prima volta riceve un incarico di partito.

I rapporti con Lapenna - "Vogliamo fungere da pungolo costruttivo nei confronti dell'amministrazione comunale", commenta Del Casale. "Ci occuperemo di problematiche che interessano ai cittadini: ospedale, salvaguardia del Tribunale, ma anche i dehors che i commercianti da tempo chiedono di poter realizzare; una questione su cui abbiamo pungolato l'assessore Masciulli e ora aspettiamo l'incontro tra Comune e Soprintendenza regionale. Siamo favorevoli ai gazebo, si possono fare strutture idonee e removibili nel centro storico. Svolgeremo un lavoro di programmazione insieme al gruppo democratico in Consiglio comunale, rappresentato dal capogruppo, Francesco Menna.

Una politica del fare, a partire dall'urbanistica, il settore in cui si annidano le maggiori difficoltà e nel quale abbiamo provato ad alzare l'asticella con l'abizione di arrivare al traguardo. Faremo degli incontri con l'assessore per stabilire la tempistica di Piano spiaggia e Piano di recupero del centro storico. Vogliamo date certe. Purtroppo nell'urbanistica si registrano difficoltà, in alcuni casi anche da parte dei tecnici. Ma un obiettivo lo abbiamo già raggiunto: questi temi sono divenuti una priorità dell'amministrazione comunale. Lo scorso anno, durante la verifica di maggioranza, siamo stati promotori del cronoprogramma delle cose da fare. Ora quel cronoprogramma vogliamo rispettarlo, a partire dal Piano spiaggia, che necessita di tempi certi per il bando".

Alla conferenza partecipa anche la deputata Maria Amato che, alla presenza di Annamaria Di Paolo, presidente della Scuola civica musicale, esprime "piena solidarietà a tutti coloro che lavorano per la cultura nel Comune di Vasto. A fronte di chi cerca di screditarli, noi saremo sempre vicini a loro".

L'assenza - Due sedie vuote vicino a Del Casale. Su una di queste i giornalisti si aspettavano di trovare seduto il vice segretario, Nicola Della Gatta. Da circa due mesi, il numero due del Partito democratico di Vasto non partecipa alle riunioni di maggioranza. Del Casale minimizza: "Nicola - sostiene - ha degli impegni legati ai suoi studi universitari. Non ci sono particolari problematiche".