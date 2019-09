Terza giornata di interrogatori per gli indagati dell'operazione Adriatico, l'inchiesta con cui la Direzione distrettuale antimafia dell'Aquila e i carabinieri hanno scoperchiato il Vaso di Pandora della camorra che operava nel Vastese e, più in generale, lungo la costa abruzzese compresa tra Francavilla al Mare e San Salvo.

Oggi il gip del Tribunale dell'Aquila, Francesco Romano Gargarella, ha interrogato le persone sottoposte agli arresti domiciliari o all'obbligo di dimora: in tutto, sono 11 su 84 indagati complessivi.

Dinanzi al magistrato è comparso anche un tecnico di laboratorio che, in base alle testimonianze rese dal pentito di camorra Lorenzo Cozzolino, avrebbe rubato lidocaina dagli ospedali di Vasto e Gissi in modo che l'organizzazione criminale potesse utilizzarla come sostanza da taglio della droga.

"Abbiamo prodotto - dice Antonino Cerella, avvocato del tecnico di laboratorio - una documentazione in cui il primario del laboratorio analisi attesta che la lidocaina non fa parte delle sostanze in dotazione ai presidi ospedalieri di Vasto e Gissi. In una sola circostanza il mio assistito, su richiesta dello stesso Cozzolino, ha aiutato quest'ultimo a reperire lidocaina tramite internet".

Anche negli interrogatori odierni alcuni indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Hanno, invece, risposto alle domande del magistrato professandosi totalmente estranei ai fatti Lorenza Cozzolino e Giuseppe Di Donato. Il loro avvocato, Alessandro Orlando, ha chiesto la remissione in libertà o, in subordine, l'attenuazione della misura restrittiva. Il giudice si è riservato di decidere.