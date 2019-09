Domani, 14 gennaio, è la giornata dedicata all'evento mondiale "One Billion Rising", per la sensibilizzazione ai temi della prevenzione e del contrasto della violenza di genere che si susseguiranno nel corso della giornata allo scopo di coinvolgere tutta la comunità locale nel dire fermamente “NO” alla violenza. Il Centro Donnattiva, insieme al Comune di Vasto, ha organizzato tre appuntamenti per la giornata.



Sul blog Donnattiva i 10 motivi per partecipare

Il Programma del 14 febbraio

Ore 9.00

Seminario:“I giovani contro la violenza. Percorsi e pratiche di contrasto nella città di Vasto”

Pinacoteca del Palazzo D’Avalos – Vasto

Organizzato dal Centro DonnAttiva nell’ambito del progetto “Oltre l’uscio” L.31/2006

Partecipano: gli Istituti d’Istruzione Superiore di Vasto “Mattei”, “Mattioli”, “Palizzi”, “Pantini Pudente” e gli studenti che hanno aderito al percorso di sensibilizzazione al contrasto della violenza.

Ore 11.30 Flash mob “One Billion Rising"

Ritrovo in Piazza L. P. Pudente - Vasto

Danza collettiva a cura degli studenti delle scuole superiori di Vasto con il coordinamento delle insegnanti educazione fisica O. Censi, O. Colonna e delle studentesse Donatella Napolitano, Eleonora Barone, Martina Mancini, Lorenza De Filippis e Sonia Grasso dell’I.I.S. “Mattei”.

La danza è aperta a tutta la cittadinanza

Ore 17.30 - Donne violate: lo sguardo dell'altro

Pinacoteca del Palazzo D’Avalos – Vasto

Percorso di indagine iconografica sul tema della violenza di genere.

A cura di Bianca Campli – storica dell’arte.

Ore 18.30 - Lo sguardo dei giovani

In pieno centro verranno proiettati i Video realizzati dagli studenti degli Istituti Superiori di Vasto che hanno partecipato al percorso di sensibilizzazione della violenza di genere. Si tratta delle classi: 2B sezione Classica dell’I.I.S.S. e 4A sezione Artistico- Arti Figurative dell’I.I.S.S. del “Pantini Pudente”, 4D Liceo Scientifico Statale “Mattioli”, 4A AFM dell’I.T.S.E.T. “Palizzi” e 4 Chimica sezione A dell’I.I.S. “Mattei”.