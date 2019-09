Un infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina nel porto di Punta Penna. Un componente dell'equipaggio del rimorchiatore, mentre si accingeva a scendere dalla barca, per cause ancora da definire, è scivolato in mare, finendo nel bacino portuale tra la banchina e la barca.

Nellla caduta l'uomo ha battuto la gamba. Ad aiutarlo a risalire sul molo sono stati i presenti sul posto, tra equipaggio e uomini dell'Ufficio circondariale marittimo di Vasto. Bagnato fradicio è stato caricato sull'ambulanza del 118, prontamente accorsa a Punta Penna, e trasferito al San Pio da Pietrelcina di Vasto, per gli accertamenti del caso.

"Effettueremo le verifiche tecniche per ricostruire la dinamica dell'episodio - spiega il comandante del Porto di Vasto, Giuliano D'Urso -. Ascolteremo anche il marittimo, che potrà spiegarci cosa è successo". L'uomo caduto in mare, il direttore di macchine del rimorchiatore, è una persona esperta che compie l'azione di salire e scendere numerose volte ogni giorno. Con tutta probabilità si è trattata di una fatalità che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi, se non una frattura alla gamba.