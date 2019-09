Si giocherà oggi pomeriggio alle 15.00, al campo sportivo San Tommaso di Vasto Marina, la sfida valevole per il campionato Juniores d'Elite Vasto Marina-Vastese, rinviata per impraticabilità del campo il 3 febbraio.

In campo per il recupero dela 17esima giornata alcuni tra i migliori ragazzi del Vastese. La posta in palio è alta per entrambe che in settimana hanno giocato anche lunedì. Il Vasto Marina vincendo 6-1 a Pescara contro Il Delfino Flacco Porto, mentre la Vastese ha pareggiato in casa 1-1 contro il Francavilla.

I padroni di casa sono in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio sulla coppia di inseguitrici formata da San Salvo e Virtus Cupello, se vincono vanno a +8 mettendo una seria ipoteca sulla terza vittoria consecutiva del campionato. Attualmente hanno 42 punti, frutto di 13 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, 52 gol fatti e 17 subiti. La Vastese è quinta a 29 punti, in serie positiva da 5 gare, ha vinto 8 partite, ne ha pareggiate 4 e perse 5, 37 i gol fatti e 26 quelli subiti.

La squadra di Antonio Maccione non vuole solo vincere il campionato, ma anche arrivare alle fasi nazionali, obiettivo dichiarato della società, nelle quali il miglior piazzamento resta l'accesso ai quarti conquistato per ben due anni consecutivi. In campo Menna, Stivaletta, D'Alessandro, Riella, Cesario, tutti ormai in pianta stabile anche in prima squadra da due anni, ai quali quest'anno si sono aggiunti La Guardia, Nocciolino, Labrozzi, Monachetti, D'Ottavio, Di Biase, Carulli e l'ultimo arrivato Tramontana.

Dall'altra parte la Vastese, partita per mantenere la categoria, a -7 dalla quarta posizione, sta attraversando un buon momento di forma, i ragazzi allenati da Michele Stivaletta vengono infatti da 2 vittorie e 3 pareggi.

In campo con Forte, Balzano e D'Adamo, spesso convocati in prima squadra, anche Schiavone, Farhiti, Savino, Di Santo, Finamore, Di Croce e Piccinini. Non ci sono squalificati, le rose dovrebbero essere al completo, infortuni dell'ultima ora permettendo.

All'andata vinse il Vasto Marina 2-0 con reti di Cesario e Stivaletta. Interessate al risultato finale saranno anche San Salvo e Virtus Cupello, le due rivali appaiate al secondo posto in classifica. Il giudice sportivo ha inflitto la sconfitta 3-0 a tavolino al San Salvo nella gara interna contro Il Delfino Flacco Porto per aver schierato il capitano Pollutri, che era squalificato. La gara si era conclusa con la vittoria dei biancazzurri per 1-0 con gol proprio di Pollutri, appiedato per un'ulteriore gara.

Nella fotogallery le immagini della partita di andata.

I risultati della 18esima giornata (5° di ritorno) del campionato Juniores d'Elite, girone B. Castiglione Val Fino-San Salvo 0-1, Folgore Sambuceto-Torre Alex Cepagatti 2-0, Il Delfino Flacco Porto-Vasto Marina 1-6, Miglianico-San Vito 5-4, River Casale-Acqua&Sapone 3-1, Vastese-Francavilla 1-1, Virtus Cupello-Valle Del Foro 4-1

La classifica. Vasto Marina 42, Virtus Cupello e San Salvo 37, River Casale 35, Vastese 28, Miglianico 27, Folgore Sambuceto 23, Acqua&Sapone 22, Il Delfino Flacco Porto 21, Castiglione Val Fino 19, Torre Alex Cepagatti, Francavilla, Valle Del Foro 16, San Vito 8

Il prossimo turno, lunedì 17 febbraio ore 15.00 Acqua&Sapone-Torre Alex Cepagatti, Francavilla-Miglianico, San Salvo-River Casale, San Vito-Castiglione Val Fino, Valle Del Foro-Vastese, Vasto Marina-Folgore Sambuceto, Virtus Cupello-Il Delfino Flacco Porto