Il Vasto Marina batte in casa la Vastese grazie ad un eurogol di capitan Cesario su punizione e si porta a +8 sulla coppia di inseguitrici formata da San Salvo e Virtus Cupello. Gli ospiti giocano bene contro la capolista, ma alla fine vengono puniti e nonostante escano dal campo a testa alta, tornano a casa a mani vuote.

La partita. Le due squadre si presentano al completo, manca solo Riella nel Vasto Marina per scelta tecnica, la Vastese schiera anche Miccoli, solitamente impegnato con la prima squadra. Al San Tommaso di Vasto Marina c'è il pubblico delle grandi occasioni. Il primo tempo è equilibrato, ma non ci sono occasioni particolarmente pericolose.

Al 21' una conclusione dalla distanza di D'Adamo viene parata facilmente da Gaspari, al 28' Cesario scambia con Monachetti sulla sinistra che mette in mezzo, deviazione involontaria di Miccoli che per poco non insacca nella propria porta. Sul corner successivo buona palla vagante in area sulla quale non interviene nessuno dei padroni di casa.

Al 34' Tramontana ci prova dalla destra ma il suo tiro-cross si perde sul fondo e al 43' su punizione D'Adamo mette in area, Forte non riesce ad essere pericoloso.

La ripresa si apre con un tentativo di Tramontana al 47' che non centra lo specchio della porta, il copione sembra essere quello del primo tempo, ma al 50' la Vastese resta con un uomo in meno, D'Adamo si becca il secondo giallo per un fallo e deve lasciare il campo.

All'inizio, nonostante l'inferiorità numerica la squadra di Stivaletta tiene bene il campo e non si demoralizza, al 52' il tiro di Marinelli va fuori. La stanchezza inizia a farsi sentire, entrambe hanno giocato lunedì e alcuni ragazzi sono scesi in campo con la prima squadra anche domenica.

Non succede altro fino al 62' quando Cesario su calcio di punizione dal limite insacca sotto l'incrocio, è un gol tanto bello quanto importante. Il vantaggio carica i padroni di casa che provano a farsi vedere con maggiore frequenza nell'area avversaria e a sfruttare la superiorità numerica per raddoppiare, la Vastese si difende bene.

Al 68' Monachetti entra in area dalla sinistra e invece di servire in mezzo calcia fuori. Al 74' è ristabilita la parità numerica, viene espulso per doppia ammonizione anche Cesario. All'88' Marinelli calcia da buona posizione, Schiavone blocca.

I biancorossi provano a ripartire e a colpire l'avversario, all'81' è Finamore a ricevere al limite dell'area e ad avanzare, ma la sua conclusione sorvola la traversa.

Dopo quattro minuti di recupero finisce 1-0 per i padroni di casa che aumentano il vantaggio e si avvicinano alla terza vittoria di campionato consecutiva. Gli ospiti nonostante il risultato hanno dimostrato di essere una buona squadra, difficile da battere e attrezzata per un prosieguo di torneo nelle posizioni di vertice.

E se un giorno giocassero tutti insieme? Con tutti questi talenti le finali nazionali sarebbero ancora più alla portata. Per adesso è molto probabile che ci vada il Vasto Marina, l'obiettivo principale è migliorare l'ottavo posto dei due anni precedenti.

Nel prossimo turno la Vastese gioca in trasferta contro la Valle Del Foro mentre il Vasto Marina ospita la Folgore Sambuceto.

Tabellino

Vasto Marina-Vastese 1-0 (0-0)

Marcatore: 62' Cesario (Vasto Marina)

Vasto Marina: Gaspari, Iammarino ( 65' Nocciolino), D'Alessandro, Stivaletta, Menna, Di Biase, Tramontana (65' Carulli), Marinelli, Cesario, Monachetti (82' Labrozzi), D'Ottavio. A disposizione Lanzetta, Forte, Piras. Allenatore Antonio Maccione

Vastese: Schiavone, Tricase, Di Santo, D'Adamo, Miccoli, Savino, Balzano, Forte, Finamore (82' Piccinini), Fabrizio, Di Croce (75' Farhiti). A disposizione Lafshai, Cinalli, Di Giorgio, Marinelli, Piras. Allenatore Michele Stivaletta

Arbitro: Giorgio D'Agnillo di Vasto

Ammoniti: Marinelli (Vasto Marina), Forte (Vastese)

Espulsi: 50' D'Adamo (Vastese), 74' Cesario (Vasto Marina), 80' La Verghetta (allenatore in seconda Vastese)

La classifica. Vasto Marina 45, Virtus Cupello e San Salvo 37, River Casale 35, Vastese 28, Miglianico 27, Folgore Sambuceto 23, Acqua&Sapone 22, Il Delfino Flacco Porto 21, Castiglione Val Fino 19, Torre Alex Cepagatti e Francavilla 18, Valle Del Foro 16, San Vito 8

Il prossimo turno, lunedì 17 febbraio ore 15.00 Acqua&Sapone-Torre Alex Cepagatti, Francavilla-Miglianico, San Salvo-River Casale, San Vito-Castiglione Val Fino, Valle Del Foro-Vastese, Vasto Marina-Folgore Sambuceto, Virtus Cupello-Il Delfino Flacco Porto