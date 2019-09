Cambio in giunta a Casalbordino. Questa sera, nel corso della seduta del Consiglio Comunale, è stata annunciata la nomina ad assessore di Raffaele Turco, 31 anni, già consigliere comunale eletto nella lista "Guardiamo Avanti con Bello" nel 2011. Turco prende il posto di Giuseppe D'Amario, che ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico. Ora la Giunta guidata da Remo Bello è composta dal vicesindaco Vincenzo Cocchino, Antinoro Piscicelli, Amedeo Nanni e Raffaele Turco. Nei prossimi giorni il primo cittadino dovrebbe procedere anche alla ridistribuzione delle deleghe, così da dare nuovo impulso agli ultimi due anni di mandato, prima delle elezioni del 2016.

Turco è il più giovane nella compagine amministrativa casalese (era già il più giovane del consiglio). A poche ore dalla nomina il neo assessore esprime la sua felicità per la nuova avventura politica. "Voglio esprimere un sincero grazie a Giuseppe D'Amario per questa opportunità che mi concede - dichiara Turco a zonalocale.it-. Un grazie per aver ancora una volta dimostrato la sua umiltà e lo ringrazio a nome personale per i suoi tantissimi anni di impegno nella vita amministrativa. Un ringraziamento va al mio Sindaco Remo Bello e a tutto il gruppo di maggioranza PD per avermi dato questo incarico. Un grazie - conclude l'assessore- anche alla segretaria del circolo locale Emilia Cieri e al direttivo PD che hanno accolto con parere favorevole la nomina. Obiettivi? Tanto ma tanto lavoro!".