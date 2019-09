Alla fine della scuola secondaria di primo grado gli studenti e le loro famiglie si interrogano sul futuro. E’ il primo momento della vita dell’alunno in cui è chiamato a scegliere in prima persona. E’ necessario l’aiuto degli adulti per conoscere il vasto panorama dell’offerta formativa e soprattutto per comprendere le proprie ambizioni e il proprio talento.

La riforma degli Istituti Tecnici ha visto la valorizzazione dell’istruzione tecnica professionale che talvolta è stata considerata meno valida di quella liceale. In un periodo di forte crisi come quello che l’Italia e l’Europa stanno vivendo, c’è sempre più bisogno di giovani preparati e formati nei settori specifici.

“L’istruzione tecnica professionale coniuga il sapere con il saper fare – spiega il Dirigente Scolastico dell’Istituto Economico e Tecnologico F. Palizzi di Vasto - offrendo agli studenti delle esperienze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Contemporaneamente fornisce gli strumenti e le conoscenze culturali di base per accedere a qualsiasi facoltà universitaria. Grazie ai laboratori, alle esperienze pratiche gli studenti acquisiranno quel “saper fare” che diventa propedeutico a qualsiasi scelta successiva e soprattutto restituisce loro una speranza per il futuro.

Per questo motivo ci è gradito invitare genitori e alunni venerdì 14 febbraio 2014, alle ore 18.00 presso l’Aula Magna del nostro Istituto, all’incontro con i rappresentanti degli Ordini Professionali dei Geometri, dei Dottori Commercialisti e delle Associazioni rappresentative di categorie del mondo del lavoro con i quali la nostra scuola collabora al fine di offrire ogni elemento utile di conoscenza ed informazione sui percorsi formativi dei settori Economico e Tecnologico della nostra Scuola ed i successivi sbocchi occupazionali.

Abbiamo, inoltre, previsto una giornata di Open day, domenica 16 febbraio 2014 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30, in cui le famiglie potranno conoscere meglio la scuola e le sue dotazioni insieme ai docenti dell’Istituto”.

Fabrizio Scampoli