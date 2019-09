Per domani, giorno di San Valentino, l'Associazione donatori midollo osseo (Admo) lancia una campagna di sensibilizzazione ed adesione con lo slogan "A San Valentino fai un gesto d'amore : diventa donatore".

La presidente dell'Admo Abruzzo, Daniela Mascioli, spiega: “Per curare e contrastare le più aggressive malattie oncoematologiche, il trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche, a volte è l'unica possibilità di salvezza. La donazione di Cellule Staminali Emopoietiche, sia da midollo osseo che da sangue periferico, è un puro atto d’amore, che avviene in presenza di una compatibilità rarissima tra ricevente e donatore. In occasione del 14 febbraio, festa di San Valentino, giornata notoriamente dedicata agli innamorati, il Centro Tipizzazione Tissutale di L'Aquila e l'Admo Abruzzo Onlus vogliono diffondere il messaggio d’amore per eccellenza, donare un po’ di sé agli altri incondizionatamente e gratuitamente. Pertanto si svolgerà presso tutti i centri trasfusionali / poli di reclutamento dell’Abruzzo, una giornata di sensibilizzazione alla donazione delle cellule staminali emopoietiche con contestuale reclutamento di potenziali donatori”.



Domani, presso gli ospedali abruzzesi di Vasto, Pescara, Atri, L’Aquila, Avezzano, Teramo, Sulmona, Lanciano e Giulianova saranno presenti banchetti informativi in cui i volontari Admo informeranno sulla donazione di Cellule Staminali Emopoietiche e inviteranno alla tipizzazione immediata o, per particolari esigenze del Centro Trasfusionale, a prenotare la data per la valutazione clinica ed il prelievo di sangue per le analisi necessarie.

"I volontari della sezione ADMO di Vasto – ha aggiunto la Presidente del sodalizio vastese, Antonietta Cirulli - saranno presenti presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale ‘San Pio da Pietrelcina’ di Vasto, dalle ore 8:30 alle ore 13:00".