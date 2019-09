Nella gara interna contro l’Italcom Campobasso gli Amici del Basket San Salvo vincono con il risultato di 75-67. La squadra di Linda Ialacci è stata in vantaggio per tutto l’incontro arrivando a più 20 ma nel finale ha rischiato qualcosa e il Campobasso è riuscito ad arrivare a meno 5.

Tra le fila degli Amici da segnalare l’ottima prestazione del giovane Assogna, campione dentro e fuori dal campo, realizzatore di 25 punti. L’intero collettivo sansalvese ha disputato una buona gara e nel finale è riuscito a non mollare e ad ottenere una vittoria preziosissima per la classifica del campionato di serie C.

Nelle fila dell’Italcom Campobasso da segnalare l’ottima gara di Renauro, autore di 30 punti. Il pubblico, come sempre numerosissimo e rumoroso, è stato il sesto uomo in campo. Nel settore giovanile da segnalare la bellissima vittoria in trasferta delle ragazze.

I tabellini dell’incontro:

Amici del Basket San Salvo: Borromeo 19 Toth 15 Salvatorelli 3 Nanni 0 Mancini 2 Koshena 0 Desiati 3 Assogna 25 Gabriele 0 Fanelli M.0 Celenza 8 Di Santo 0

Coach: Ialacci

Italcom Campobasso: Ranauro 30 Anzini A.0 Igbanugo 10 Petrone 5 Spina 0 Sacco 2 Marino 0 Altieri 20 Liberato ne Forte ne

Coach: Anzini U.

Arbitri: De Ascentis (Giulianova) e Ferraioli (Teramo)

Parziali: 26-18 44-31 57-49 75-67

Emanuele Di Nardo