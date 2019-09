Passano dal carcere ai domiciliari due dei giovani vastesi arrestati il 16 gennaio scorso perché accusati dei pestaggi e di un sequestro di persona avvenuti nella notte tra il 23 e il 24 dicembre a Pescara e Montesilvano.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, Gianluca De Ninis, ha accolto l'istanza di attenuazione della misura cautelare presentata dagli avvocati Elisa Pastorelli e Arnaldo Tascione per conto di Cristian Pulina, ventenne, uno dei quattro accusati degli atti di violenza avvenuti nella nottata alla vigilia di Natale. "I domiciliari sono stati accordati in ragione della sua incensuratezza", dice la Pastorelli, secondo cui "la sua partecipazione ai fatti è stata marginale".

Si attenua la misura restrittiva anche nei confronti di Graziano Di Guilmi. Il 19enne, difeso dall'avvocato Virginia Memoli, si trova ora ai domiciliari.